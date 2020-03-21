F-16 обошел по популярности российский МиГ-29

Сегодня, 12:30

Анна Лисова

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F-16 обошел по популярности российский МиГ-29

На страницах американского издания The National Interest размещена публикация, авторы которой утверждают, что F-16 является самым «успешным» многоцелевым истребителем и превосходит по популярности своего главного конкурента – российский МиГ-29.

Сейчас F-16 эксплуатируется в 25 странах, а это около 3 тыс. F-16, отмечается в статье, авторы которой называют истребитель, созданный General Dynamics и Lockheed Martin, лучшим в мире в своем классе.

Преимущество F-16 в его скорости, маневренности. Используется этот истребитель еще с 70-х гг., и списывать его не собираются. Поэтому F-16, считают американцы, может занять место легендарного советского МиГ-21, который тоже до сих пор стоит на вооружении. NI отмечает, что 16 совершили, в общей сложности, 400 тыс. боевых вылетов, а общий налет экипажей составляет 19 млн часов.

F-16 оборудован двумя двигателями, и они имеют большой ресурс, хотя из-за того, что истребитель имеет два мотора, он потребляет больше топлива. Американские летчики, сравнивая F-16 и МиГ-29, отмечают плохой обзор из кабины российского истребителя, а в воздушном бою это очень важный момент. Но при этом МиГ-29 поразил западных пилотов мощностью и сверхманевренностью, что тоже очень важно в ближнем бою.

Отметим, сейчас МиГ-29 состоит на вооружении армий России и Индии, а также Ирана и Алжира.

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