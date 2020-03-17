Крым стал невидимым для сил НАТО

На вооружении армии РФ есть технологии, которые позволили сделать Крым «невидимым» для сил НАТО. На полуострове РФ разместила за последние несколько лет мощные системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), вызывающих повышенный интерес вероятного противника. Сейчас под предлогом учений к Крыму часто приближаются корабли НАТО, но они не способны обойти побережья из-за эффективного противодействия средств радиоэлектронной борьбы, пишет РИА Новости .

Особенностью работы российских комплексов РЭБ в том, что они не только выводят из строя разведывательную аппаратуру, но и сбивают настройки навигационных систем кораблей. Экипаж разведывательных кораблей противника получает ложные координаты. Один из самых эффективных комплексов радиоэлектронной борьбы - «Краснуха-4». Его первые версии были аналоговыми, но современные – цифровые. Информации об этом комплексе в открытых источниках мало.

Известно, что он работает по целям в радиусе до нескольких сотен километров, буквально накрывая территорию невидимым колпаком, — глушит все источники радиоизлучения. Он может противостоять даже авиационным комплексам радиообнаружения «Авакс». Как было установлено в ходе учений, «Краснуха» не дает бомбардировщикам обнаруживать цели на земле. К тому же этот комплекс воздействует даже на космические спутники.

Сейчас эти комплексы работают в условиях реальных боевых действий в Сирии. Они не раз доказали свою эффективность в противодействии беспилотникам террористов, и крылатых ракет «Томагавк».

Также в Крыму хорошо налажена система противодействия разведывательным беспилотникам, которые, кстати, нередко залетают со стороны Украины. Большинство таких аппаратов удается принудить к посадке, но нередко их приходится сбивать. Чтобы принудить беспилотник противника сесть, приходится вмешиваться в его систему управления. Обнаруженный дрон сопровождают, ставят помехи и быстро расшифровывают программы управления.

Также на территории Крыма развернута система, которая позволяет обнаружить выпущенные противником снаряды. Эксперты отмечают, что новейшая система «Ртуть-БМ» обнаруживает снаряд еще на подлете и посылает навстречу сигнал большой мощности, из-за которого тот взрывается на безопасном расстоянии, не нанося никому урона. На защите Крыма и комплексы «Витебск», которые могут обезвреживать ракеты с тепловой головкой самонаведения.

Защищена и российская авиация. Так, на всех истребителях, а также на бомбардировщике Су-34 стоит комплекс «Хибины», который делает самолет практически невидимым, это в разы повышает их «живучесть».