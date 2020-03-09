Шойгу пообщался с министром обороны Турции

Сегодня, 01:37

Сергей Кузнецов

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Шойгу пообщался с министром обороны Турции

Министр обороны Сергей Шойгу пообщался с министром обороны Турции по телефону. Стороны обсудили обстановку в Идлибе, и пути ее нормализации (РИА Новости).

На прошлой неделе Эрдоган побывал в России с официальным визитом, где согласовал документ о прекращении огня.

Специальный представитель США по Сирии сказал сегодня в Брюсселе, что Соединенные Штаты рассматривают различные варианты поддержки Турции. Он очень скептически отнесся к возможности наземной поддержки, однако не исключил, что будет предоставлена воздушная поддержка.

Спецпредставитель Джеффри отдельно прокомментировал обращение Турции в НАТО за поддержкой. Он ответил, что Испания могла бы помочь Турции батареей ПВО "Патриот". Далее спецпредставитель пустился в рассуждения о нюансах помощи Турции, согласовании этой помощи, и необходимости дополнительного изучения обстановки.

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Сергей Шойгу Турция

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