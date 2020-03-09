США не собираются помогать Эрдогану в Сирии наземными войсками

Сегодня, 01:35

Сергей Кузнецов

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США не собираются помогать Эрдогану в Сирии наземными войсками

Соединённые Штаты не будут отправлять наземные войска на помощь Турции, по словам специального представителя США в Сирии Джеймса Джеффри.

На пресс-конференции в Брюсселе спецпредставитель сказал, что такой вариант исключается. Однако, не исключается вариант воздушной поддержки, этот вариант сейчас оценивают в США. Наземные войска могут быть лишь исключительной мерой поддержки, сказал Джеффри (РИА Новости).

На прошлой неделе президент Эрдоган побывал в России, где провел переговоры с российским коллегой по ситуации в зоне Идлиб. На переговорах стороны согласовали документ, в котором подтверждается, что стороны будут далее двигаться в "астанинском" формате, и согласовали прекращение боевых действий.

На этой же пресс-конференции спецпредставитель Джеффри сказал, что США и другие члены НАТО теоретически могут ввести санкции против России, если перемирие в Идлибе сорвётся по вине России.

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США Турция Сирия Идлиб Реджеп Эрдоган

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