В МО России опровергли рассказы Эрдогана о восьми уничтоженных "Панцирях"

Президент Турции Эрдоган сегодня заявил, что турецкие военные уничтожили в зоне Идлиб 8 комплексов "Панцирь".

"Панцирь" - комплекс ПВО российского производства с ракетным и пушечным вооружением.

Эрдоган сказал, что турецкие беспилотники уничтожили с воздуха 8 установок, и подчеркнул их крайне высокую стоимость, и важность для противовоздушной обороны сирийцев.

Об этом он рассказал турецким СМИ в президентском самолете, возвращаясь из Брюсселя, где встречался с европейскими чиновниками (РИА Новости ).

На прошлой неделе в России состоялись переговоры Эрдогана и Путина в связи с ситуацией в зоне Идлиб. Стороны согласовали документ, в котором подтвердили общие цели: продолжение переговоров, и прекращение огня, начиная с пятницы 4.03.2020.

Ранее глава российской дипломатии Лавров отмечал, что Турция систематически не выполняет свои обязательства в Идлибе, в частности поддерживает вооруженную оппозицию, не готовую к диалогу с Асадом.

Позже МО РФ опровергло заявление Эрдогана: в Идлибе было не 8, а только 4 "Панциря", из которых 2 были действительно повреждены.