Подразделения ЧВК «Вагнер» полностью покинут Донбасс к 1 августа

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Бойцы ЧВК «Вагнер» окончательно выйдут с территории Луганской Народной Республики (ЛНР) к 1 августа. Об этом сообщается в Telegram-канале «BRIEF».
В настоящий момент «вагнеровцы» перебрасываются в новые лагеря на территории Белоруссии. По оценкам некоторых источников, всего в соседнюю страну прибыло уже 11 колонн с «музыкантами» и военной техникой.
Из ЛНР выводятся также раненые бойцы ЧВК «Вагнер», до недавнего времени проходившие лечение в военных госпиталях.
Также, как отмечается в публикации, существует требование МО РФ, чтобы бойцов ЧВК «Вагнер» в зоне СВО к 1 августа не было.
Ранее в Сети появились кадры с военных учений, которые провели «вагнеровцы» для бойцов сил специальных операций Белоруссии на полигоне Брестский.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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