Володин о ситуации с отстранением генерал-майона Попова: в армиии важны дисциплина и подчинение

Волна непонимания и возмущения по поводу отстранения генерал-майора Ивана Попова от командования 58-армией Южного военного округа ВС РФ не утихает в сети.

Ранее замглавы комитета ГД по обороне Андрей Гурулев опубликовал его обращение к своим бойцам, где подтвердил информацию об отстранении по инициативе главы Генштаба Валерия Герасимова. И заявил, что причиной этому послужила его «предельно жесткая» позиция по проблемам в армии. В частности, Попов озвучил вышестоящему руководству проблемы с батарейной борьбой, разведкой и массовой гибелью и увечий солдат от артиллерии противника.

Эксперты, военкоры и бойцы ВС РФ поддержали генерал-майора. Например, телеграм-канал «Два майора» передает от военнослужащих с Запорожского направления однозначную поддержку Попова.

Другие, как авторы канала «Кремлевская прачка» указывают на несвоевременность и необоснованность действий Герасимова.

«Объективно отстранение Попова, опытного командующего, популярного в действующей армии, играет в пользу ВСУ и в целом «черного пиара» киевского режима. Для кадровой ротации, независимо от ее причин, избран крайне неудачный момент. Российские войска на ЛБС еще морально не оправились от информации о необъясненном властью возвращении на Украину плененных ими главарей террористов Азова, как последовало так же не обоснованное увольнение Попова», — отмечают в телеграм-канале.

Ряд экспертов видят в этом событии эскалацию ситуации с «заметанием под ковер» проблем в армии вслед за «мятежем» Пригожина.

«Плохо, что в нашей армии с неограниченным бюджетом есть в принципе проблемы с вооружением. Плохо, что они так долго просто заметались под ковер. Плохо, что не выполняется наказ Президента в адрес МО слышать и воспринимать здравую критику. Плохо, что цепочка «проблемы снабжения - снарядный голод - мятеж Пригожина» пополнилась новым звеном», — высказался бывший украинский политик Олег Царев.

На острую ситуацию отреагировал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он заявил, что армия - это дисциплина и подчинение, которые необходимо соблюдать безоговорочно вне зависимости от того, кому это нравится или напротив.

«У него есть непосредственные начальники, они в этом случае должны принять решение, нравится кому-то или не нравится, но любой из военачальников, если сталкивался с подобной ситуацией, обязательно принимал такие решения, потому что в противном случае это все заканчиваться должно плачевно. Все, что касается интернета, надо понимать, что на это и рассчитано. Меньше надо заявлений, а больше надо результатов», — отметил он.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»