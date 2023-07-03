Володин о ситуации с отстранением генерал-майона Попова: в армиии важны дисциплина и подчинение

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Волна непонимания и возмущения по поводу отстранения генерал-майора Ивана Попова от командования 58-армией Южного военного округа ВС РФ не утихает в сети.
Ранее замглавы комитета ГД по обороне Андрей Гурулев опубликовал его обращение к своим бойцам, где подтвердил информацию об отстранении по инициативе главы Генштаба Валерия Герасимова. И заявил, что причиной этому послужила его «предельно жесткая» позиция по проблемам в армии. В частности, Попов озвучил вышестоящему руководству проблемы с батарейной борьбой, разведкой и массовой гибелью и увечий солдат от артиллерии противника.
Эксперты, военкоры и бойцы ВС РФ поддержали генерал-майора. Например, телеграм-канал «Два майора» передает от военнослужащих с Запорожского направления однозначную поддержку Попова.
Другие, как авторы канала «Кремлевская прачка» указывают на несвоевременность и необоснованность действий Герасимова.
Ряд экспертов видят в этом событии эскалацию ситуации с «заметанием под ковер» проблем в армии вслед за «мятежем» Пригожина.
На острую ситуацию отреагировал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он заявил, что армия - это дисциплина и подчинение, которые необходимо соблюдать безоговорочно вне зависимости от того, кому это нравится или напротив.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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