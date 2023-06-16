Большая часть бойцов ЧВК «Вагнер» до сих пор не получила награды за освобождение Артемовска — Пригожин

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Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что большая часть «музыкантов» до сих пор не получила госнаграды за освобождение Артемовска (Бахмута). По его словам, «паркетные генералы» между тем продолжают увешивать себя медалями.
Взятие города бойцами ЧВК «Вагнер» произошло ровно месяц назад. В то же время Пригожин направил в министерство обороны списки тех, кого нужно представить к госнаградам. При этом со стороны ведомства так и не было принято каких-либо решений. По словам главы «оркестра», основной части «музыкантов» ничего не вручили.
Он отметил, что по принятому Госдумой закону все добровольцы получают статус ветерана боевых действий. Однако в данном вопросе тоже так и ничего и не предприняли.
Ранее глава ЧВК «Вагнер» заявил, что некоторые бойцы и командиры «оркестра» получили 25 мая звезды Героев России. Он не стал раскрывать подробности о количестве наград и именах «вагнеровцев».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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