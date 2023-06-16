Большая часть бойцов ЧВК «Вагнер» до сих пор не получила награды за освобождение Артемовска — Пригожин

Сегодня, 13:23

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Большая часть бойцов ЧВК «Вагнер» до сих пор не получила награды за освобождение Артемовска — Пригожин
Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что большая часть «музыкантов» до сих пор не получила госнаграды за освобождение Артемовска (Бахмута). По его словам, «паркетные генералы» между тем продолжают увешивать себя медалями.

Взятие города бойцами ЧВК «Вагнер» произошло ровно месяц назад. В то же время Пригожин направил в министерство обороны списки тех, кого нужно представить к госнаградам. При этом со стороны ведомства так и не было принято каких-либо решений. По словам главы «оркестра», основной части «музыкантов» ничего не вручили.

«Из государственных наград за Бахмут получены только звезды Героев России. Бойцам, основной части бойцов, не вручено ничего. Списки находятся в Министерстве обороны. По информации, идут капризы по поводу их подписания. Все уже забыли о том, что они там воевали и погибали. Точно так же, как и с решением по ветеранам боевых действий», – приводит слова основателя ЧВК «Вагнер» его пресс-служба.

Он отметил, что по принятому Госдумой закону все добровольцы получают статус ветерана боевых действий. Однако в данном вопросе тоже так и ничего и не предприняли.

«По-прежнему паркетные генералы делят ордена, медали и должности, увешивая себя цацками. Поэтому ответ на вопрос: нет, за Бахмут ничего не получено», – заключил Пригожин.

Ранее глава ЧВК «Вагнер» заявил, что некоторые бойцы и командиры «оркестра» получили 25 мая звезды Героев России. Он не стал раскрывать подробности о количестве наград и именах «вагнеровцев».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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