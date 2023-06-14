«Шифрограмму мы получили»: Пригожин ознакомился с условиями контракта с Минобороны

ГЛАС.ru: Житель Анапы рассказал о том, чем город отпугивает туристов
«Дикий анапский сервис» отпугивает туристов от некогда популярного курорта. Как рассказал житель Анапы Андрей Ворсов,...Подробнее
Министерство обороны России направило бойцам ЧВК «Вагнер» шифрограмму, в которой прописаны условия контракта с ведомством. Об этом рассказал основатель «оркестра» Евгений Пригожин.
К создателю «музыкантов» обратилась редакция Telegram-канала «Блиц», попросив прокомментировать распространившиеся в Сети снимки документов. По данным журналистов, добровольческие отряды уже получили соответствующие бумаги.
На этом фоне корреспонденты поинтересовались, столкнулись ли с подобным штурмовики. Ответ опубликовала пресс-служба компании «Конкорд».
Пресс-служба «Конкорда» поделилась фрагментом появившегося в Сети договора. По данным некоторых Telegram-источников, приказ Минобороны о переходе всех добровольцев под контроль ведомства не распространится на «музыкантов».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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«Дикий анапский сервис» отпугивает туристов от некогда популярного курорта. Как рассказал житель Анапы Андрей Ворсов,...Подробнее
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