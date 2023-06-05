Бойцы ВС РФ в Артемовске попросили ЧВК «Вагнер» поделиться опытом и помочь со снабжением

Видео встречи командира ЧВК «Вагнер» с позывным Лотос и бойцов ВС РФ в Артемовске опубликовал Telegram-канал «Фотозарисовки».

По информации канала, российские военнослужащие, которые сейчас работают на Артемовском направлении, попросили отправить к ним инструкторов частной военной компании для передачи опыта.

«Если есть возможность, то [хотелось бы] пообщаться с людьми, которые участвовали непосредственно в штурме, чтобы они поделились с командирами отделений, командирами взводов своим опытом, рассказали, как действовать в той или иной ситуации», — отметил один из военных.

Также военнослужащим понадобилась помощь с обеспечением.

«Нужны ВОГ-17, одноразовые гранатометы, батарейки для тепловизоров и другое», — написал автор.

Подробнее эту тему на встрече также осветил Лотос. Как известно, в ходе операции по освобождению Артемовска ЧВК столкнулась со снарядным голодом.

«Многие начинают нас упрекать, что мы просим снаряды. Мы их для чего просим? Мы просим не просто так, потому что это наша прихоть, а чтобы уменьшить потери среди личного состава и обеспечить выполнение поставленных боевых задач», — рассказал командир.

По информации авторов канала «Фотозарисовки», руководство ЧВК «Вагнер» пообещало выполнить запрос российских военных, поскольку все подразделения в рамках СВО делают одно дело — приближают победу России.

Артемовск был освобожден силами «оркестра» 20 мая. После этого контроль над позициями в городе был передан подразделениям российской армии, а силы «музыкантов» вышли с территории населенного пункта для отдыха и переподготовки.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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