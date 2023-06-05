Бойцы ВС РФ в Артемовске попросили ЧВК «Вагнер» поделиться опытом и помочь со снабжением

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Видео встречи командира ЧВК «Вагнер» с позывным Лотос и бойцов ВС РФ в Артемовске опубликовал Telegram-канал «Фотозарисовки».
По информации канала, российские военнослужащие, которые сейчас работают на Артемовском направлении, попросили отправить к ним инструкторов частной военной компании для передачи опыта.
Также военнослужащим понадобилась помощь с обеспечением.
Подробнее эту тему на встрече также осветил Лотос. Как известно, в ходе операции по освобождению Артемовска ЧВК столкнулась со снарядным голодом.
По информации авторов канала «Фотозарисовки», руководство ЧВК «Вагнер» пообещало выполнить запрос российских военных, поскольку все подразделения в рамках СВО делают одно дело — приближают победу России.
Артемовск был освобожден силами «оркестра» 20 мая. После этого контроль над позициями в городе был передан подразделениям российской армии, а силы «музыкантов» вышли с территории населенного пункта для отдыха и переподготовки.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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