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Ополченцы из приграничных регионов РФ рассказали о процессе подготовки в учебном центре ЧВК «Вагнер». Многие отметили профессионализм инструкторов.
Очередной отряд добровольцев теробороны из Белгородской и Курской областей окончил недельное обучение на базе «оркестра». За столь короткое время бойцы смогли освоить ряд дисциплин, необходимых для защиты себя и своих близких.
Действующие штурмовики ЧВК «Вагнер» делятся своими знаниями и опытом, которые приобрели за время реальных сражений с врагом. Таким образом, обучение проходит быстро и качественно.
Бойцы отрабатывают упражнения по стрельбе, штурму зданий и окопов, учатся разбирать и собирать автомат Калашникова, запоминают особенности видов оружия и боеприпасов. Также курсанты осваивают топографию, ориентирование на местности и работу с компасом.
Прибывшие на полигон не связывают себя контрактом с ЧВК «Вагнер», а лишь осваивают азы военного дела. Многие из тех, кто прошел обучение на базе «оркестра», призывают своих земляков также записаться на курсы подготовки. Для этого нужно лишь обратиться с соответствующим запросом на электронную почту: NarodnoeOpolchenieW@yandex.ru.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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