Ополченцы из приграничных регионов РФ рассказали о процессе подготовки в учебном центре ЧВК «Вагнер». Многие отметили профессионализм инструкторов.

Очередной отряд добровольцев теробороны из Белгородской и Курской областей окончил недельное обучение на базе «оркестра». За столь короткое время бойцы смогли освоить ряд дисциплин, необходимых для защиты себя и своих близких.

«Это лучший учебный центр в России. С моей точки зрения, здесь за недельный срок ребята обучаются стрельбе из автоматов, пулеметов, АГС. Происходят теоретические занятия по топографии, практическое ориентирование на местности. Отрабатывается штурм окопов, зданий, а также оборона — все это мы прошли. Рассказали, как оказывать медицинскую помощь в случае ранений», — рассказал один из курсантов.

Действующие штурмовики ЧВК «Вагнер» делятся своими знаниями и опытом, которые приобрели за время реальных сражений с врагом. Таким образом, обучение проходит быстро и качественно.

«Очень понравилось то, что инструкторы относятся очень ответственно к своей работе, передают знания, которые они получили в горячих точках. И мы очень рады, что у нас были именно эти инструкторы», — сказал уроженец Белгородской области.

Бойцы отрабатывают упражнения по стрельбе, штурму зданий и окопов, учатся разбирать и собирать автомат Калашникова, запоминают особенности видов оружия и боеприпасов. Также курсанты осваивают топографию, ориентирование на местности и работу с компасом.

«Учебный центр поражает огромным разнообразием специальностей, по которым можно готовиться, организацией процесса. Люди здесь относятся к подготовке с душой: все по максимуму за минимальное время. Инструкторы — замечательные люди, которые вкладывают душу в свое дело. Хотелось бы напомнить тем людям, которые до сих пор сидят на диванах, что необходимо встать и готовиться к войне, потому что кроме нас нашу землю никто не защитит», — рассказал другой ополченец.

Прибывшие на полигон не связывают себя контрактом с ЧВК «Вагнер», а лишь осваивают азы военного дела. Многие из тех, кто прошел обучение на базе «оркестра», призывают своих земляков также записаться на курсы подготовки. Для этого нужно лишь обратиться с соответствующим запросом на электронную почту: NarodnoeOpolchenieW@yandex.ru.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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