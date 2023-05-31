Евгений Пригожин: подполковник Винивитин не взят в плен, а задержан для проведения следственных действий

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о судьбе подполковника Романа Винивитина. По его словам, офицер ВС РФ не взят в плен, а задержан для проведения следственных действий.

Легион «Свобода Россия» (террористическая организация, деятельность запрещена в России) поинтересовался у главы «оркестра», возможно ли передать им для обмена пленными командира 72-й бригады ВС РФ Романа Винивитина. Однако Евгений Пригожин ответил отрицательно.

Во-первых, подполковник ВС РФ не находится в плену, он задержан и передан для осуществления следственных действий. Кроме того, никого из русских в обмен на русских ЧВК «Вагнер» отдавать не собирается.

«Хочу обратить внимание, что за украинской стороной есть небольшой должок по количеству обменных пленных, поэтому попробуем напомнить о нем», — заметил Пригожин в сообщении, которое приводит пресс-служба компании «Конкорд»

Ранее командир 72-й бригады Винивитин признался, что открыл огонь по машине ЧВК «Вагнер». Свой поступок он объяснил «личной неприязнью».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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