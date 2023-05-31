Евгений Пригожин: подполковник Винивитин не взят в плен, а задержан для проведения следственных действий

Жителям Смоленской области рассказали, куда бежать в случае атак БПЛА
Вчера беспилотники противника предприняли попытку атаковать объекты топливно-энергетического комплекса Смоленской...Подробнее
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о судьбе подполковника Романа Винивитина. По его словам, офицер ВС РФ не взят в плен, а задержан для проведения следственных действий.
Легион «Свобода Россия» (террористическая организация, деятельность запрещена в России) поинтересовался у главы «оркестра», возможно ли передать им для обмена пленными командира 72-й бригады ВС РФ Романа Винивитина. Однако Евгений Пригожин ответил отрицательно.
Во-первых, подполковник ВС РФ не находится в плену, он задержан и передан для осуществления следственных действий. Кроме того, никого из русских в обмен на русских ЧВК «Вагнер» отдавать не собирается.
Ранее командир 72-й бригады Винивитин признался, что открыл огонь по машине ЧВК «Вагнер». Свой поступок он объяснил «личной неприязнью».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Вчера беспилотники противника предприняли попытку атаковать объекты топливно-энергетического комплекса Смоленской...Подробнее
Военкор Александр Сладков в своем Телеграм-канале высказался о ситуации на Запорожском направлении. Он заявил что...Подробнее
Синоптик Александр Шувалов рассказал о прогнозе метеорологов погодных условий в Санкт-Петербурге на ближайшие дни в...Подробнее
Коллектив международных ученых-экспертов выступил с сообщением о том, что в настоящее время планета Земля совершила...Подробнее
4 июня бронегруппа ВСУ, в состав которой вошли около 10 танков и другая бронетехника с ротной тактической группой...Подробнее
Отдых в европейских странах все также интересен россиянам, несмотря на усложненную процедуру получения шенгенской визы,...Подробнее
На фоне подорожания отдыха в Турции сервис МТС Travel рекомендовал российским туристам присмотреться к Абхазии, Грузии,...Подробнее
В квартире на улице Щербакова в Приморском районе Северной столицы умер маленький ребенок. Родители обнаружили тело...Подробнее
С началом курортного сезона цены в Турции, которая остается для россиян одним из самых популярных туристических...Подробнее
64% россиян в этом году будут отдыхать в РФ, а не за границей. Об этом свидетельствует опрос, который провел портал...Подробнее
Комментировать