«Явно что-то скрывает»: военный эксперт Краснов выразил сомнения в правдивости слов Веневитина об атаке на ЧВК «Вагнер»

Сегодня, 14:20

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«Явно что-то скрывает»: военный эксперт Краснов выразил сомнения в правдивости слов Веневитина об атаке на ЧВК «Вагнер»
Фото из открытых источников

Желание Минобороны России уничтожить ЧВК «Вагнер» перешло все мыслимые и немыслимые границы. Об этом заявил военный эксперт Петр Краснов.

Так он отреагировал на опубликованное в Сети видео, на котором запечатлен допрос офицера ВС РФ Романа Веневитина. На кадрах, опубликованных «Пресс-службой Пригожина», подполковник рассказал, что он вместе с сослуживцами атаковали «вагнеровцев». В момент происшествия все военнослужащие российской армии находились в состоянии алкогольного опьянения.

Эксперт отметил, что Веневитин на видео озвучил ряд мотивов, которые вызывают у него сомнения. Он предположил, что показания офицера не соответствуют действительности.

«Ролик, накануне появившийся в Сети, дает нам ясно понять: бесконтрольное желание Министерства обороны РФ фактически уничтожить ЧВК «Вагнер» и все, что с ней связано, перешло все мыслимые и немыслимые границы. После просмотра видео, где офицер российской армии рассказывает о якобы личной неприязни к «Вагнерам», не остается сомнений, что мужчина явно что-то скрывает», — сказал он.

По словам Краснова, действия российских солдат похожи на исполнение конкретного приказа.

«Приказ атаковать «музыкантов», уничтожить их, не дать им возможности восстановить силы после затяжной «Бахмутской мясорубки». Только вот представители ведомства не учли, что даже потрепанные сражениями «вагнеровцы» все еще остаются крайне боеспособным формированием, готовы дать отпор как врагам, так и откровенным предателям Родины», — добавил военный эксперт.

Петр Краснов выразил уверенность, что инцидент не является случайностью. Он также исключил вероятность какой-либо локальной «разборки» или недоразумения. По его словам, произошедшее – выполнение конкретного приказа вышестоящего руководства.

«Кто отдал такой приказ и был ли он вообще — предстоит выяснить. Но МО РФ попытается замолчать данный инцидент, скрыть его или выдаст что-нибудь похожее на «мы таких солдат не знаем, наверное, какие-то дезертиры» — это де-факто уже будет исчерпывающим подтверждением существования кампании по ликвидации «Оркестра», — отметил он.

Отметим, что Роман Веневитин уже был ранее замечен в скандале. Бойцы формирования «Шторм» на видео рассказывали, как офицер устраивает бесчинства в рядах военнослужащих, унижает подчиненных и подвергает их жизни опасности.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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