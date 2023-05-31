«Явно что-то скрывает»: военный эксперт Краснов выразил сомнения в правдивости слов Веневитина об атаке на ЧВК «Вагнер»

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Желание Минобороны России уничтожить ЧВК «Вагнер» перешло все мыслимые и немыслимые границы. Об этом заявил военный эксперт Петр Краснов.
Так он отреагировал на опубликованное в Сети видео, на котором запечатлен допрос офицера ВС РФ Романа Веневитина. На кадрах, опубликованных «Пресс-службой Пригожина», подполковник рассказал, что он вместе с сослуживцами атаковали «вагнеровцев». В момент происшествия все военнослужащие российской армии находились в состоянии алкогольного опьянения.
Эксперт отметил, что Веневитин на видео озвучил ряд мотивов, которые вызывают у него сомнения. Он предположил, что показания офицера не соответствуют действительности.
По словам Краснова, действия российских солдат похожи на исполнение конкретного приказа.
Петр Краснов выразил уверенность, что инцидент не является случайностью. Он также исключил вероятность какой-либо локальной «разборки» или недоразумения. По его словам, произошедшее – выполнение конкретного приказа вышестоящего руководства.
Отметим, что Роман Веневитин уже был ранее замечен в скандале. Бойцы формирования «Шторм» на видео рассказывали, как офицер устраивает бесчинства в рядах военнослужащих, унижает подчиненных и подвергает их жизни опасности.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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