Пригожин: взятие Бахмута открывает «оперативный простор» для наступления российской армии на западном направлении

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Российская армия может выйти к границам Херсонской и Запорожской областей после освобождения «донбасского кольца». Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
По словам бизнесмена, после взятия Артемовска (Бахмута) для Вооруженных сил Российской Федерации откроется оперативный простор для дальнейшего наступления на западном направлении с освобождением Краматорска, Славянска, Дружковки, Константиновки и Часова Яра.
Основатель «оркестра» отметил, что в дальнейшем будет возможно молниеносное и решительное наступление в сторону Днепра, чтобы выставить свои подразделения на левом берегу реки.
Ранее Евгений Пригожин рассказал, будет ли ЧВК «Вагнер» участвовать в боевых действиях после взятия Артемовска.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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