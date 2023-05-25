Пригожин озвучил представителям теробороны российских регионов азы эффективной работы на передовой

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин провел встречу с представителями приграничных регионов России и рассказал, как на его взгляд должна строиться работа территориальной обороны. Об этом сообщила пресс-служба компании «Конкорд».

Главным образом речь шла о Белгородской, Брянской и Курской областях. При этом он отметил, что на основе собственного опыта «музыканты» уже примерно понимают обязанности губернатора и его подчиненных.

Как отметил Пригожин, существует нормальная структура защиты с опорными пунктами и окопами. Также к необходимым объектам относятся блиндажи и фортификационные сооружения, которые помогают бойцам сохранить жизни себе и своим близким во время обстрелов.

«Внутри них должны быть парни с автоматами — грубо говоря, это вы. У вас, конечно, кроме автоматов должно быть нормальное вооружение», — подчеркнул создатель «оркестра».

Как минимум каждому второму стоит раздать гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, чтобы была возможность ликвидировать бронетехнику противника. В то же время не стоит забывать о создании складов боевых комплектов.

Вторая линия обороны, по словам Пригожина, состоит из армейцев. Их обязанность — находиться на артиллерийских позициях и уметь управляться с танками, РСЗО, «Градами» и другой техникой.

«У них должны быть БПЛА, должна быть разведка, все это должно быть состыковано с вашими командирами, а потом и с вами путем радиосвязи», — сказал он, проведя параллель с бравшими Артемовск подразделениями.

Тем не менее глава «музыкантов» уточнил, что задача представителей территориальной обороны отличается от штурмовиков. От них не требуется идти в наступление, а лишь «как вкопанным» находиться на доверенном участке.

Кроме того, бойцам теробороны положены льготы и права по аналогии с мобилизованным. Единственное отличие — у таких людей есть определенный график дежурств. К примеру, они могут три недели находится вне зоны боевых действий и потом выполнять работу в течение семи дней.

Дальше Пригожин отметил, что на защиту 50 километров границы достаточно даже 2 тысяч человек. Такая ситуация «абсолютно нормальна», так как один километр участка будут контролировать 50 бойцов.

«Тем более что, скорее всего, зону от границы надо отгораживать 30-километровую, чисто с той точки зрения, что вы не будете на самой границе сидеть. Вам там километра 3–5 надо отступить, чтобы стрелковое оружие противника вас не доставало», — посоветовал создатель «музыкантов».

Более того, в этой прифронтовой зоне участники теробороны должны всегда иметь при себе оружие и удостоверения. При этом защитники заслуживают вознаграждение — денежные выплаты или медаль за спасение Родины.

А в случае, если у предполагаемого работодателя нет средств, стоит предоставить субсидии. С этой точки зрения государству было бы менее «накладно» при участии в процессе бизнеса, поделился мнением Пригожин.

Он призвал власти создать специальные программы по подготовке бойцов. Все из-за того, что сейчас бюрократам нет дела до тренировок военных и они считают это их личным делом. Таких людей основатель ЧВК «Вагнер» обвинил в предательстве страны.

Тем не менее он признал, что даже описанная им структура может дать сбой. Причина тому — призывники.

«Срочник — это пацаненок 18-летний, к которому вы придете, посмотрите, что он стоит с автоматом, и скажете: "Парень, черт с ним, иди домой (замена слова — прим. ред), мы сами без тебя здесь разберемся". Потому что ему надо детей еще настругать, правильно?» — объяснил руководитель «оркестра»

Молодых парней «особенно не поэсплуатируешь», а обученных и способных управлять с техникой бойцов практически нет. На этом фоне Пригожин пришел к выводу, что участникам теробороны необходимо четко следовать воинской задаче и быть «привязанными» к местности.

Но наибольшую важность представляют наличие коллективных вооружений и коммуникации внутри подразделений.

Ранее Евгений Пригожин высказался об отсутствии перемен в МО РФ. Он порассуждал о бюрократических кругах, осложняющих ситуацию не только на фронте, но и в стране.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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