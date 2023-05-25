Пригожин озвучил представителям теробороны российских регионов азы эффективной работы на передовой

МК: Характер стычек украинцев и россиян на зарубежных курортах в 2023 году изменился
Для того чтобы снизить вероятность стычек в 2023 году между российскими и украинскими туристами на курортах, были...Подробнее
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин провел встречу с представителями приграничных регионов России и рассказал, как на его взгляд должна строиться работа территориальной обороны. Об этом сообщила пресс-служба компании «Конкорд».
Главным образом речь шла о Белгородской, Брянской и Курской областях. При этом он отметил, что на основе собственного опыта «музыканты» уже примерно понимают обязанности губернатора и его подчиненных.
Как отметил Пригожин, существует нормальная структура защиты с опорными пунктами и окопами. Также к необходимым объектам относятся блиндажи и фортификационные сооружения, которые помогают бойцам сохранить жизни себе и своим близким во время обстрелов.
Как минимум каждому второму стоит раздать гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, чтобы была возможность ликвидировать бронетехнику противника. В то же время не стоит забывать о создании складов боевых комплектов.
Вторая линия обороны, по словам Пригожина, состоит из армейцев. Их обязанность — находиться на артиллерийских позициях и уметь управляться с танками, РСЗО, «Градами» и другой техникой.
Тем не менее глава «музыкантов» уточнил, что задача представителей территориальной обороны отличается от штурмовиков. От них не требуется идти в наступление, а лишь «как вкопанным» находиться на доверенном участке.
Кроме того, бойцам теробороны положены льготы и права по аналогии с мобилизованным. Единственное отличие — у таких людей есть определенный график дежурств. К примеру, они могут три недели находится вне зоны боевых действий и потом выполнять работу в течение семи дней.
Дальше Пригожин отметил, что на защиту 50 километров границы достаточно даже 2 тысяч человек. Такая ситуация «абсолютно нормальна», так как один километр участка будут контролировать 50 бойцов.
Более того, в этой прифронтовой зоне участники теробороны должны всегда иметь при себе оружие и удостоверения. При этом защитники заслуживают вознаграждение — денежные выплаты или медаль за спасение Родины.
А в случае, если у предполагаемого работодателя нет средств, стоит предоставить субсидии. С этой точки зрения государству было бы менее «накладно» при участии в процессе бизнеса, поделился мнением Пригожин.
Он призвал власти создать специальные программы по подготовке бойцов. Все из-за того, что сейчас бюрократам нет дела до тренировок военных и они считают это их личным делом. Таких людей основатель ЧВК «Вагнер» обвинил в предательстве страны.
Тем не менее он признал, что даже описанная им структура может дать сбой. Причина тому — призывники.
Молодых парней «особенно не поэсплуатируешь», а обученных и способных управлять с техникой бойцов практически нет. На этом фоне Пригожин пришел к выводу, что участникам теробороны необходимо четко следовать воинской задаче и быть «привязанными» к местности.
Но наибольшую важность представляют наличие коллективных вооружений и коммуникации внутри подразделений.
Ранее Евгений Пригожин высказался об отсутствии перемен в МО РФ. Он порассуждал о бюрократических кругах, осложняющих ситуацию не только на фронте, но и в стране.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Для того чтобы снизить вероятность стычек в 2023 году между российскими и украинскими туристами на курортах, были...Подробнее
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал , как Министерство обороны РФ стало блокировать поездки организации...Подробнее
Российская блогерша подробно ответила на вопрос, стоит ли платить 10-20 тысяч рублей за то, чтобы попасть в ультра...Подробнее
«Эффект» иноагента Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в свое время был...Подробнее
Политолог и блогер Павел Шипилин счел владельца ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина наиболее значимым лидером общественного...Подробнее
Территориальная оборона Белгородчины не смогла противостоять недавней атаке украинских ДРГ на территорию области....Подробнее
Грузия всегда привлекала туристов, особенно из России, благоприятным климатом и живописной природой, а также вкусной...Подробнее
Людям, которые мечтают похудеть или сохранить свой вес в норме, эндокринолог Екатерина Янг порекомендовала исключить из...Подробнее
Российские туристы получили возможность дешевле летать в Европу, так как открылось авиасообщение с Грузией. С мая...Подробнее
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ответил на вопрос редакции Дзен-канала NewsAlert о том, не было ли у...Подробнее
Комментировать