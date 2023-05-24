«Главное – деньги не пилятся»: Пригожин похвалил бойцов ЧВК «Вагнер» за обустройство трудового лагеря

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин посетил тыловые лагеря, в которые начали перебазироваться бойцы после отведения из Артемовска. Об этом сообщает пресс-служба компании «Конкорд».

Глава «музыкантов» лично проконтролировал условия, в которых теперь будут находиться военные. Он убедился, что бойцам хватает места в организованных штабах. Руководитель «вагнеровцев» отметил, что его люди обеспечены всем необходимым, в том числе и продовольственными запасами.

«Тут спокойно, безопасно. Сейчас, когда дроны в Белгород полетят всякие, ракеты, а потом в Москву, здесь будет вообще самый лучший город», – передает слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

Ранее Евгений Пригожин подтвердил получение бойцами ЧВК «Вагнер» госнаград за взятие Артемовска.



Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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