«Главное – деньги не пилятся»: Пригожин похвалил бойцов ЧВК «Вагнер» за обустройство трудового лагеря

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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин посетил тыловые лагеря, в которые начали перебазироваться бойцы после отведения из Артемовска. Об этом сообщает пресс-служба компании «Конкорд».
Глава «музыкантов» лично проконтролировал условия, в которых теперь будут находиться военные. Он убедился, что бойцам хватает места в организованных штабах. Руководитель «вагнеровцев» отметил, что его люди обеспечены всем необходимым, в том числе и продовольственными запасами.
Ранее Евгений Пригожин подтвердил получение бойцами ЧВК «Вагнер» госнаград за взятие Артемовска.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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