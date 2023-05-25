"Приводим себя в порядок и в зависимости от ситуации на Украине принимаем решение": Пригожин о дальнейших планах ЧВК "Вагнер"

Бойцы ЧВК «Вагнер» после отдыха примут решение о своей дальнейшей деятельности, заявил основатель формирования Евгений Пригожин.

Журналисты издания «Мосньюс» обратились к руководителю ЧВК с просьбой дать ответ о будущих планах «оркестра» и их текущем местоположении. Пригожин в ответ подчеркнул, что пока «музыканты» готовятся перейти в полевые лагеря. Но после восстановления сил они готовы продолжить свою работу как в России, так и за ее пределами.

«Как я уже и говорил, мы выходим из Бахмута, заходим в полевые лагеря, приводим себя в порядок, доусовершенствуемся, доукомплектовываемся и в зависимости от ситуации на Украине, в зависимости от ситуации в мире принимаем решение, что делаем дальше.

Собственно говоря, сегодня из тех людей, которые, как и 2020 году в ЦАР, когда нужно было срочно спасать страну, около 15-20 тысяч человек, те, кто готовы в бронежилетах, в разгрузках, с личным и коллективным вооружением и боекомплектом на несколько суток боя десантироваться в любую точку мира и прямо с колес вступить в бой», — приводит слова главы «оркестра» пресс-служба компании «Конкорд».

Пригожин также обратил внимание, что вышеуказанное число не составляет основной состав ЧВК «Вагнер». Его большая часть останется на территории России для того, чтобы дальше готовиться к последующим задачам.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700