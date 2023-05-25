"Приводим себя в порядок и в зависимости от ситуации на Украине принимаем решение": Пригожин о дальнейших планах ЧВК "Вагнер"

Сегодня, 18:23

0

Image 16+
"Приводим себя в порядок и в зависимости от ситуации на Украине принимаем решение": Пригожин о дальнейших планах ЧВК "Вагнер"
Евгений Пригожин

Бойцы ЧВК «Вагнер» после отдыха примут решение о своей дальнейшей деятельности, заявил основатель формирования Евгений Пригожин.

Журналисты издания «Мосньюс» обратились к руководителю ЧВК с просьбой дать ответ о будущих планах «оркестра» и их текущем местоположении. Пригожин в ответ подчеркнул, что пока «музыканты» готовятся перейти в полевые лагеря. Но после восстановления сил они готовы продолжить свою работу как в России, так и за ее пределами.

«Как я уже и говорил, мы выходим из Бахмута, заходим в полевые лагеря, приводим себя в порядок, доусовершенствуемся, доукомплектовываемся и в зависимости от ситуации на Украине, в зависимости от ситуации в мире принимаем решение, что делаем дальше.
Собственно говоря, сегодня из тех людей, которые, как и 2020 году в ЦАР, когда нужно было срочно спасать страну, около 15-20 тысяч человек, те, кто готовы в бронежилетах, в разгрузках, с личным и коллективным вооружением и боекомплектом на несколько суток боя десантироваться в любую точку мира и прямо с колес вступить в бой», — приводит слова главы «оркестра» пресс-служба компании «Конкорд».

Пригожин также обратил внимание, что вышеуказанное число не составляет основной состав ЧВК «Вагнер». Его большая часть останется на территории России для того, чтобы дальше готовиться к последующим задачам.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

"Приводим себя в порядок и в зависимости от ситуации на Украине принимаем решение": Пригожин о дальнейших планах ЧВК "Вагнер"

Сегодня, 18:23

Пригожин озвучил представителям теробороны российских регионов азы эффективной работы на передовой

Вчера, 23:56

Мобилизованный в сентябре отец двоих детей из Екатеринбурга погиб на спецоперации

Вчера, 15:39

«Главное – деньги не пилятся»: Пригожин похвалил бойцов ЧВК «Вагнер» за обустройство трудового лагеря

Вчера, 15:13

Пригожин высказался о слухе, что главком ВСУ Залужный был в плену у ЧВК "Вагнер"

25-05-2023, 22:35

Экс-советник Кучмы Олег Соскин исключил, что в 2023 году ВСУ начнут контрнаступление

25-05-2023, 14:04

Военный эксперт РФ оценил, ждать ли в России новой волны мобилизации

24-05-2023, 20:39

Фикция или саботаж: кто «связал руки» белгородской теробороне на фоне атаки украинских ДРГ

24-05-2023, 15:46

«МИГ»: Бахмут наш, но есть деталь, там действительно остались ВСУ

23-05-2023, 08:59

МК: Военные эксперты РФ прогнозируют наступление ВСУ после сдачи Бахмута

20-05-2023, 21:04

Генерал-лейтенант Бужинский о сроках завершения конфликта России и Украины: «Рано или поздно»

18-05-2023, 17:49

«Со всем уважением»: Пригожин пообещал вернуть тело погибшего в Бахмуте американца на родину

16-05-2023, 11:17

Пригожин поделился актуальными данными о продвижении ЧВК "Вагнер" в Бахмуте

13-05-2023, 00:33

Подробно объясню: Пригожин назвал бегством перегруппировку подразделений ВС РФ

12-05-2023, 16:52

Военкор Симонов: отступление военнослужащих ВС РФ вновь открыло для ВСУ трассу Часов Яр — Бахмут

11-05-2023, 17:03

Продвижение в Бахмуте составило 130 метров – Пригожин о ситуации на передовой

8-05-2023, 22:14

Пригожин об ответе Минобороны: «Нам клянутся, что на фланге будет выставлено все, что необходимо, чтобы нас не подрезал противник»

7-05-2023, 14:21

Пригожин: Никто из Министерства обороны на связь с представителями ЧВК «Вагнер» не выходил

6-05-2023, 15:13

«Мы вынуждены передать позиции»: Пригожин планирует вывести подразделения ЧВК «Вагнер» из Бахмута 10 мая

5-05-2023, 12:30

Рожин: ВС Украины готовят отвлекающие маневры, чтобы получить преимущество в начале контрнаступления

27-04-2023, 15:14

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

МК: Характер стычек украинцев и россиян на зарубежных курортах в 2023 году изменился

МК: Характер стычек украинцев и россиян на зарубежных курортах в 2023 году изменился

Вчера, 15:59

0

Для того чтобы снизить вероятность стычек в 2023 году между российскими и украинскими туристами на курортах, были...

Подробнее
MF: Врач-диетолог Пономарева рассказала, что правильное питание поможет вам «дожить до 100 лет»

MF: Врач-диетолог Пономарева рассказала, что правильное питание поможет вам «дожить до 100 лет»

Сегодня, 16:29

0

Есть продукты, которые увеличивают срок жизни более, чем на 10 лет. Об этом сообщает издание «MF». Врач-диетолог...

Подробнее
Россиянка пожаловалась на высокие цены во время отдыха в Сочи в 2023

Россиянка пожаловалась на высокие цены во время отдыха в Сочи в 2023

Сегодня, 12:34

0

В Сочи цены на отдых в этом году снова выросли, о чем рассказывают туристы, которые уже там отдыхают. По словам Марины...

Подробнее
Пригожин связал потерю некоторых стран в Африке для ЧВК «Вагнер» с деятельностью МО РФ

Пригожин связал потерю некоторых стран в Африке для ЧВК «Вагнер» с деятельностью МО РФ

24-05-2023, 20:25

0

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал , как Министерство обороны РФ стало блокировать поездки организации...

Подробнее
Пригожин рассказал, что общего между ура-патриотизмом и «эффектом Навального»

Пригожин рассказал, что общего между ура-патриотизмом и «эффектом Навального»

25-05-2023, 01:47

0

«Эффект» иноагента Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в свое время был...

Подробнее
Россиянам перечислили реалии Ultra и All Inclusive в отелях Турции

Россиянам перечислили реалии Ultra и All Inclusive в отелях Турции

25-05-2023, 09:09

0

Российская блогерша подробно ответила на вопрос, стоит ли платить 10-20 тысяч рублей за то, чтобы попасть в ультра...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Политолог назвал Пригожина одним из значимых лидеров общественного мнения после его «окопной правды»

Политолог назвал Пригожина одним из значимых лидеров общественного мнения после его «окопной правды»

25-05-2023, 13:46

0

Политолог и блогер Павел Шипилин счел владельца ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина наиболее значимым лидером общественного...

Подробнее
«E1.RU»: жуткий Mercedes с трупом на цепях выставили у торгового центра в Екатеринбурге

«E1.RU»: жуткий Mercedes с трупом на цепях выставили у торгового центра в Екатеринбурге

Сегодня, 09:34

0

Посетителей ТРЦ в Екатеринбурге шокировал зрелищный арт-объект на парковке, который появился в ночь на 27 мая. Речь...

Подробнее
Мобилизованный в сентябре отец двоих детей из Екатеринбурга погиб на спецоперации

Мобилизованный в сентябре отец двоих детей из Екатеринбурга погиб на спецоперации

Вчера, 15:39

0

Мобилизованный уроженец Екатеринбурга Игорь Шахматов погиб во время боевых действий в Украине в ходе специальной...

Подробнее
SHOT: в Москве и Петербурге диверсанты сожгли релейные шкафы на железной дороге

SHOT: в Москве и Петербурге диверсанты сожгли релейные шкафы на железной дороге

Вчера, 10:34

0

Утро пятницы, 26 мая, в новостной ленте Телеграм-канала SHOT началось со свежих сообщений о диверсиях на железной...

Подробнее