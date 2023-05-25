"Приводим себя в порядок и в зависимости от ситуации на Украине принимаем решение": Пригожин о дальнейших планах ЧВК "Вагнер"

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Бойцы ЧВК «Вагнер» после отдыха примут решение о своей дальнейшей деятельности, заявил основатель формирования Евгений Пригожин.
Журналисты издания «Мосньюс» обратились к руководителю ЧВК с просьбой дать ответ о будущих планах «оркестра» и их текущем местоположении. Пригожин в ответ подчеркнул, что пока «музыканты» готовятся перейти в полевые лагеря. Но после восстановления сил они готовы продолжить свою работу как в России, так и за ее пределами.
Пригожин также обратил внимание, что вышеуказанное число не составляет основной состав ЧВК «Вагнер». Его большая часть останется на территории России для того, чтобы дальше готовиться к последующим задачам.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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