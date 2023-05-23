Пригожин высказался о слухе, что главком ВСУ Залужный был в плену у ЧВК "Вагнер"

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ответил на вопрос редакции Дзен-канала NewsAlert о том, не было ли у «музыкантов» в плену главкома ВСУ Валерия Залужного.

Глава «оркестра» заявил, что Залужный не был в плену у ЧВК «Вагнер».

«Шутка прекрасная, но смею вас заверить, что, безусловно, Залужного не было у нас в плену. Мы отдавали обычных бойцов и тела американца и турка», — цитирует Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

Ранее Пригожин пошутил, что министр обороны России Сергей Шойгу уже около недели находится на территории Артемовска. По его словам, российский военачальник пребывает в одном из местных подвалов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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