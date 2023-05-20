Фикция или саботаж: кто «связал руки» белгородской теробороне на фоне атаки украинских ДРГ

Сегодня, 15:46

0

Image 16+
Фикция или саботаж: кто «связал руки» белгородской теробороне на фоне атаки украинских ДРГ
Фото из открытых источников

Территориальная оборона Белгородчины не смогла противостоять недавней атаке украинских ДРГ на территорию области. Противопоставить тяжелому вооружению противника бойцам ополчения оказалось нечего настоящее боевое оружие, как и полномочий для его применения мужчинам не предоставили. Теперь предстоит разобраться, кто именно виноват в ситуации, приведшей к гибели людей, и которой можно было избежать. 

Население приграничных территорий, отчетливо осознавая риск нападения врага на родные земли, стало проходить обучение на базах ЧВК «Вагнер». Основатель «Оркестра» Евгений Пригожин заведомо предупреждал, что вторжение украинских сил неизбежно, и к нему необходимо готовиться. Однако власти остались глухи ополчение не получило ни должной поддержки, ни полномочий. 

На встрече с главой «вагнеровцев» выходцы из Белгородской и Курской областей рассказали, что после вступления в тероборону им раздали подпиленные учебные автоматы «под 10 подписей» и удостоверения помощника ДНД. Но реальных инструментов мужчинам для противостояния врагу никто не предоставил. 

«А полномочия какие? А полномочий никаких! Носить форму и все. И все. Вот это базовое с чего надо начинать. У нас люди-то хотят, но все стоит на месте только от этого», — добавили ополченцы.

Вот и оказалось, что на момент вражеского вторжения людям нечем было защищать свои дома и семьи кроме военного обмундирования и учебного оружия. Губернатор региона Вячеслав Гладков выразил солидарность с недовольством граждан и заявил, что подобные вопросы необходимо ставить перед Министерством обороны РФ.

«Почему произошло, я думаю, следственные органы разберутся. С вами согласен, у меня еще больше вопросов, чем у вас, к Министерству обороны РФ, поэтому я не хочу это комментировать», — сказал он.

Напомним, что ответственным за создание территориальной обороны приграничных территорий РФ является генерал-полковник Александр Лапин, с 9 января 2023 года вступивший в должность главнокомандующего сухопутными войсками России.

Как же получилось, что противник проник на русскую землю и на протяжении нескольких дней подвергал угрозе жизни население приграничной территории, для защиты которой возводились дорогостоящие фортификационные сооружения? Разве не с этой же целью создавался курируемый самим же Лапиным проект теробороны? 

Большое сомнение вызывает и видео с личным участием Лапина в операции по выдавливанию украинской ДРГ из Белгородской области. Неестественно спокойно идет военачальник по среди дороги, слишком постановочно раздает команды а ведь на момент съемки рядом мог находиться хорошо вооруженный враг. Это отметили многие эксперты. Скорее всего, данная запись создавалась для «успокоения» общественных масс, и демонстрации, что ситуация находится под контролем. 

Почему отряды теробороны, сформированные из участников ополчения, остались без оружия и должных полномочий по защите Родины, еще предстоит выяснить. Однако на ком лежит ответственность за гибель мирных граждан, преступную халатность и попустительство врагу проникнуть на территорию России понятно уже сейчас. 

Совершенно очевидно, если данный инцидент не подтолкнет руководство к пересмотру своей позиции по обороне приграничных территорий РФ, то враг поверит в свою безнаказанность, а отряды ополчения так и останутся фикцией, неспособной защитить свою землю, притом не по своей вине. 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Фикция или саботаж: кто «связал руки» белгородской теробороне на фоне атаки украинских ДРГ

Сегодня, 15:46

«МИГ»: Бахмут наш, но есть деталь, там действительно остались ВСУ

Вчера, 08:59

МК: Военные эксперты РФ прогнозируют наступление ВСУ после сдачи Бахмута

20-05-2023, 21:04

Генерал-лейтенант Бужинский о сроках завершения конфликта России и Украины: «Рано или поздно»

18-05-2023, 17:49

«Со всем уважением»: Пригожин пообещал вернуть тело погибшего в Бахмуте американца на родину

16-05-2023, 11:17

Пригожин поделился актуальными данными о продвижении ЧВК "Вагнер" в Бахмуте

13-05-2023, 00:33

Подробно объясню: Пригожин назвал бегством перегруппировку подразделений ВС РФ

12-05-2023, 16:52

Военкор Симонов: отступление военнослужащих ВС РФ вновь открыло для ВСУ трассу Часов Яр — Бахмут

11-05-2023, 17:03

Продвижение в Бахмуте составило 130 метров – Пригожин о ситуации на передовой

8-05-2023, 22:14

Пригожин об ответе Минобороны: «Нам клянутся, что на фланге будет выставлено все, что необходимо, чтобы нас не подрезал противник»

7-05-2023, 14:21

Пригожин: Никто из Министерства обороны на связь с представителями ЧВК «Вагнер» не выходил

6-05-2023, 15:13

«Мы вынуждены передать позиции»: Пригожин планирует вывести подразделения ЧВК «Вагнер» из Бахмута 10 мая

5-05-2023, 12:30

Рожин: ВС Украины готовят отвлекающие маневры, чтобы получить преимущество в начале контрнаступления

27-04-2023, 15:14

Этот перекресток нами пока не взят. Мы находимся рядом — Пригожин о «клещах» для ВСУ в Бахмуте

26-04-2023, 17:24

Эксперт Медведев связал падение украинского дрона в Подмосковье с будущим наступлением ВСУ

24-04-2023, 13:19

Владелец ЧВК «Вагнер» объяснил, почему российским войскам важно удерживать Бахмут

14-04-2023, 21:00

Восемьдесят с лишним процентов Бахмута находятся под нашим контролем, оставшиеся части сопротивляются упорно — Пригожин

13-04-2023, 17:33

Пригожин и бойцы ЧВК «Вагнер» водрузили российский флаг над администрацией Бахмута

3-04-2023, 02:34

MK.RU: депутат из Бурятии Даша Дарижапов погиб в ходе спецоперации под Угледаром

30-03-2023, 11:39

Артиллеристы ВС РФ нанесли удар по подразделению противника в ЛНР

28-03-2023, 07:39

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Проблемы с выплатами компенсаций не помешали Евраеву заявить о поддержке участников СВО

Проблемы с выплатами компенсаций не помешали Евраеву заявить о поддержке участников СВО

22-05-2023, 16:10

0

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил о важности поддержки мобилизованных и добровольцев, отправившихся в...

Подробнее
Никаким партиям предпочтения не отдаю: Пригожин рассказал о возможном сотрудничестве со «Справедливой Россией»

Никаким партиям предпочтения не отдаю: Пригожин рассказал о возможном сотрудничестве со «Справедливой Россией»

Вчера, 19:44

0

Евгений Пригожин продолжит заниматься городской повесткой Петербурга. Об этом он рассказал, отвечая на вопросы...

Подробнее
Круги ада - депутаты Ярославской области о ситуации с очередями на обследование перед госпитализацией

Круги ада - депутаты Ярославской области о ситуации с очередями на обследование перед госпитализацией

21-05-2023, 16:40

0

Депутаты Ярославской области высказались по поводу проблем в системе здравоохранения региона. В частности, они назвали...

Подробнее
Повесткой Петербурга как занимался, так и буду заниматься — Пригожин

Повесткой Петербурга как занимался, так и буду заниматься — Пригожин

Вчера, 21:44

0

Редакция издания ЯРНОВОСТИ поинтересовалась у Евгения Пригожина судьбой его заявления в правоохранительные органы по...

Подробнее
«Турпром»: турист из РФ проинформировал о напряженной обстановке в турецком Стамбуле

«Турпром»: турист из РФ проинформировал о напряженной обстановке в турецком Стамбуле

22-05-2023, 09:29

0

Туристическая отрасль Турции занимает значимое место в экономике страны. Турция, которая остается популярным местом...

Подробнее
Военный эксперт Онуфриенко считает, что генштаб РФ совершил ошибку, из-за которой под Белгород зашли диверсанты

Военный эксперт Онуфриенко считает, что генштаб РФ совершил ошибку, из-за которой под Белгород зашли диверсанты

Вчера, 15:59

0

Генштаб еще в минувшем году допустил ошибку, которая и привела к заходу диверсионных групп в Белгородскую область. Это...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

В Санкт-Петербурге был задержан авиадиспетчер, подозреваемый в убийстве собаки 20-летней соседки

В Санкт-Петербурге был задержан авиадиспетчер, подозреваемый в убийстве собаки 20-летней соседки

21-05-2023, 23:24

0

В Северной столице правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в убийстве животного 20-летней соседки. Речь идет...

Подробнее
«Турпром»: туристов РФ начали теснить в Таиланде китайцы

«Турпром»: туристов РФ начали теснить в Таиланде китайцы

22-05-2023, 09:29

0

В Таиланде растет число туристов из Китая, но при этом россияне все еще любят отдыхать в этой стране. Как сообщает...

Подробнее
«Baza»: в Новосибирске мужчина в военной форме изнасиловал двух школьниц , угрожая гранатой

«Baza»: в Новосибирске мужчина в военной форме изнасиловал двух школьниц , угрожая гранатой

22-05-2023, 22:24

0

В Новосибирске две девочки стали жертвами насилия мужчины в военной форме. Об этом сообщается в Телеграм-канале «Baza»....

Подробнее
«МИГ»: Бахмут наш, но есть деталь, там действительно остались ВСУ

«МИГ»: Бахмут наш, но есть деталь, там действительно остались ВСУ

Вчера, 08:59

0

Телеграм-канал «МИГ» опубликовал снова информацию о том, что происходит в Бахмуте. Город захвачен российскими силами,...

Подробнее