Территориальная оборона Белгородчины не смогла противостоять недавней атаке украинских ДРГ на территорию области. Противопоставить тяжелому вооружению противника бойцам ополчения оказалось нечего — настоящее боевое оружие, как и полномочий для его применения мужчинам не предоставили. Теперь предстоит разобраться, кто именно виноват в ситуации, приведшей к гибели людей, и которой можно было избежать.

Население приграничных территорий, отчетливо осознавая риск нападения врага на родные земли, стало проходить обучение на базах ЧВК «Вагнер». Основатель «Оркестра» Евгений Пригожин заведомо предупреждал, что вторжение украинских сил неизбежно, и к нему необходимо готовиться. Однако власти остались глухи — ополчение не получило ни должной поддержки, ни полномочий.

На встрече с главой «вагнеровцев» выходцы из Белгородской и Курской областей рассказали, что после вступления в тероборону им раздали подпиленные учебные автоматы «под 10 подписей» и удостоверения помощника ДНД. Но реальных инструментов мужчинам для противостояния врагу никто не предоставил.

«А полномочия какие? А полномочий никаких! Носить форму и все. И все. Вот это базовое с чего надо начинать. У нас люди-то хотят, но все стоит на месте только от этого», — добавили ополченцы.

Вот и оказалось, что на момент вражеского вторжения людям нечем было защищать свои дома и семьи кроме военного обмундирования и учебного оружия. Губернатор региона Вячеслав Гладков выразил солидарность с недовольством граждан и заявил, что подобные вопросы необходимо ставить перед Министерством обороны РФ.

«Почему произошло, я думаю, следственные органы разберутся. С вами согласен, у меня еще больше вопросов, чем у вас, к Министерству обороны РФ, поэтому я не хочу это комментировать», — сказал он.

Напомним, что ответственным за создание территориальной обороны приграничных территорий РФ является генерал-полковник Александр Лапин, с 9 января 2023 года вступивший в должность главнокомандующего сухопутными войсками России.

Как же получилось, что противник проник на русскую землю и на протяжении нескольких дней подвергал угрозе жизни население приграничной территории, для защиты которой возводились дорогостоящие фортификационные сооружения? Разве не с этой же целью создавался курируемый самим же Лапиным проект теробороны?

Большое сомнение вызывает и видео с личным участием Лапина в операции по выдавливанию украинской ДРГ из Белгородской области. Неестественно спокойно идет военачальник по среди дороги, слишком постановочно раздает команды — а ведь на момент съемки рядом мог находиться хорошо вооруженный враг. Это отметили многие эксперты. Скорее всего, данная запись создавалась для «успокоения» общественных масс, и демонстрации, что ситуация находится под контролем.

Почему отряды теробороны, сформированные из участников ополчения, остались без оружия и должных полномочий по защите Родины, еще предстоит выяснить. Однако на ком лежит ответственность за гибель мирных граждан, преступную халатность и попустительство врагу проникнуть на территорию России понятно уже сейчас.

Совершенно очевидно, если данный инцидент не подтолкнет руководство к пересмотру своей позиции по обороне приграничных территорий РФ, то враг поверит в свою безнаказанность, а отряды ополчения так и останутся фикцией, неспособной защитить свою землю, притом не по своей вине.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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