Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал, как «музыканты» относятся к погибшему на фронте противнику. Рано утром вместе с военкором Александром Симоновым и группой бойцов, они прошли по Бухмуту.

Переживая обстрел, журналист и основатель ЧВК «Вагнер» зашли в один из домов, недавно освобожденный бойцами «оркестра». Здесь еще лежал погибший наемник из США, сражавшийся на стороне ВСУ.

«Вот, передадим американцам, положим в гроб, накроем флагом США со всем уважением, так как погиб не в постели дедом, а в бою», — заявил Пригожин, подчеркнув, что иностранный наемник до последнего отстреливался.

Основатель «оркестра» также рассказал, что «музыканты» продолжают вести ожесточенные бои на западе Бахмута и эвакуируют местных жителей под обстрелами неприятеля.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700