«Со всем уважением»: Пригожин пообещал вернуть тело погибшего в Бахмуте американца на родину

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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал, как «музыканты» относятся к погибшему на фронте противнику. Рано утром вместе с военкором Александром Симоновым и группой бойцов, они прошли по Бухмуту.
Переживая обстрел, журналист и основатель ЧВК «Вагнер» зашли в один из домов, недавно освобожденный бойцами «оркестра». Здесь еще лежал погибший наемник из США, сражавшийся на стороне ВСУ.
Основатель «оркестра» также рассказал, что «музыканты» продолжают вести ожесточенные бои на западе Бахмута и эвакуируют местных жителей под обстрелами неприятеля.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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