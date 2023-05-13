«Со всем уважением»: Пригожин пообещал вернуть тело погибшего в Бахмуте американца на родину

Сегодня, 11:17

0

Image 16+
«Со всем уважением»: Пригожин пообещал вернуть тело погибшего в Бахмуте американца на родину
Фото из открытых источников

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал, как «музыканты» относятся к погибшему на фронте противнику. Рано утром вместе с военкором Александром Симоновым и группой бойцов, они прошли по Бухмуту. 

 Переживая обстрел, журналист и основатель ЧВК «Вагнер» зашли в один из домов, недавно освобожденный бойцами «оркестра». Здесь еще лежал погибший наемник из США, сражавшийся на стороне ВСУ.

«Вот, передадим американцам, положим в гроб, накроем флагом США со всем уважением, так как погиб не в постели дедом, а в бою», — заявил Пригожин, подчеркнув, что иностранный наемник до последнего отстреливался.

Основатель «оркестра» также рассказал, что «музыканты» продолжают вести ожесточенные бои на западе Бахмута и эвакуируют местных жителей под обстрелами неприятеля.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

«Со всем уважением»: Пригожин пообещал вернуть тело погибшего в Бахмуте американца на родину

Сегодня, 11:17

Пригожин поделился актуальными данными о продвижении ЧВК "Вагнер" в Бахмуте

13-05-2023, 00:33

Подробно объясню: Пригожин назвал бегством перегруппировку подразделений ВС РФ

12-05-2023, 16:52

Военкор Симонов: отступление военнослужащих ВС РФ вновь открыло для ВСУ трассу Часов Яр — Бахмут

11-05-2023, 17:03

Продвижение в Бахмуте составило 130 метров – Пригожин о ситуации на передовой

8-05-2023, 22:14

Пригожин об ответе Минобороны: «Нам клянутся, что на фланге будет выставлено все, что необходимо, чтобы нас не подрезал противник»

7-05-2023, 14:21

Пригожин: Никто из Министерства обороны на связь с представителями ЧВК «Вагнер» не выходил

6-05-2023, 15:13

«Мы вынуждены передать позиции»: Пригожин планирует вывести подразделения ЧВК «Вагнер» из Бахмута 10 мая

5-05-2023, 12:30

Рожин: ВС Украины готовят отвлекающие маневры, чтобы получить преимущество в начале контрнаступления

27-04-2023, 15:14

Этот перекресток нами пока не взят. Мы находимся рядом — Пригожин о «клещах» для ВСУ в Бахмуте

26-04-2023, 17:24

Эксперт Медведев связал падение украинского дрона в Подмосковье с будущим наступлением ВСУ

24-04-2023, 13:19

Владелец ЧВК «Вагнер» объяснил, почему российским войскам важно удерживать Бахмут

14-04-2023, 21:00

Восемьдесят с лишним процентов Бахмута находятся под нашим контролем, оставшиеся части сопротивляются упорно — Пригожин

13-04-2023, 17:33

Пригожин и бойцы ЧВК «Вагнер» водрузили российский флаг над администрацией Бахмута

3-04-2023, 02:34

MK.RU: депутат из Бурятии Даша Дарижапов погиб в ходе спецоперации под Угледаром

30-03-2023, 11:39

Артиллеристы ВС РФ нанесли удар по подразделению противника в ЛНР

28-03-2023, 07:39

РИА Новости: летчик авиации РФ рассказал об особенностях работы на Су-25 в зоне проведения СВО

28-03-2023, 07:34

Евгений Пригожин проинспектировал передовые позиции ЧВК «Вагнер» в центральной части Бахмута

27-03-2023, 14:55

В Джанкое после атаки беспилотников ВСУ ввели режим ЧС

21-03-2023, 11:39

Опубликовано первое видео из Зализнянского, которое освободили отряды ЧВК «Вагнер»

16-03-2023, 12:24

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

ТурПром перечислил 16 отелей в Турции, снизивших цены для туристов РФ в мае 2023 года

ТурПром перечислил 16 отелей в Турции, снизивших цены для туристов РФ в мае 2023 года

14-05-2023, 08:29

0

В ТурПроме рассказали о том, в каких отелях Турции решили снизить цены на отдых для российских туристов. О том, что в...

Подробнее
Турист РФ с картой UnionPay и наличными проинформировал о проблемах в Турции

Турист РФ с картой UnionPay и наличными проинформировал о проблемах в Турции

Вчера, 22:24

0

Автор блога из Российской Федерации испытал на себе множество самых разных проблем, когда пытался конвертировать...

Подробнее
Сотрудник ЧВК «Вагнер» не смог передать письмо в Министерство обороны из-за распоряжения Шойгу

Сотрудник ЧВК «Вагнер» не смог передать письмо в Министерство обороны из-за распоряжения Шойгу

13-05-2023, 23:33

0

У сотрудника ЧВК «Вагнер» не получилось отправить письмо основателя организации Евгения Пригожина главе Министерства...

Подробнее
SHOT: В Курской области близ военного аэродрома нашли хвост беспилотника

SHOT: В Курской области близ военного аэродрома нашли хвост беспилотника

14-05-2023, 13:49

0

В поселке Халино Курской области, всего в пяти километрах от военного аэродрома, был найден хвост неизвестного...

Подробнее
Ребенка с ожогами 65% тела доставили бортом санавиации из Пскова в Санкт-Петербург

Ребенка с ожогами 65% тела доставили бортом санавиации из Пскова в Санкт-Петербург

14-05-2023, 00:09

0

В Северную столицу на винтокрылой машине госпитализировали ребенка с очень серьезными ожогами. Его доставили из Пскова...

Подробнее
Военный летчик Владимир Попов: ВС Украины могли сбить Су-34 и Ми-8, зная о маршруте ВКС РФ

Военный летчик Владимир Попов: ВС Украины могли сбить Су-34 и Ми-8, зная о маршруте ВКС РФ

14-05-2023, 10:04

0

Ситуацию со сбитыми в Брянской области воздушными средствами прокомментировал в эфире радиостанции «Говорит Москва»...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

После очередного повышения МРОТ с 1 июля текущего года в России вырастут заработные платы

После очередного повышения МРОТ с 1 июля текущего года в России вырастут заработные платы

13-05-2023, 20:44

0

Российские работники могут ожидать повышения заработной платы с 1 июля 2023 года, когда произойдет очередное повышение...

Подробнее
Пациенты больниц Челябинской области покупают расходники за свои деньги

Пациенты больниц Челябинской области покупают расходники за свои деньги

14-05-2023, 12:29

0

Пациентам больниц в Еманжелинском районе Челябинской области приходится покупать расходники за свои деньги. Как...

Подробнее
Губернатор Богомаз: Упавший в Клинцах вертолет повредил пять домов

Губернатор Богомаз: Упавший в Клинцах вертолет повредил пять домов

13-05-2023, 19:59

0

Невзирая на то, что военкоры и телеграм-паблики сообщают о том, что сегодня в Брянской области рухнули два вертолета...

Подробнее
В России нашли новый способ защиты данных, который делает хакерские атаки бессмысленными

В России нашли новый способ защиты данных, который делает хакерские атаки бессмысленными

Вчера, 09:54

0

Исследователи Донского государственного технического университета (ДГТУ) разработали алгоритм шифрования, который...

Подробнее