Пригожин поделился актуальными данными о продвижении ЧВК "Вагнер" в Бахмуте

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обновил актуальную информацию об остановке в Бахмуте. Заявление предпринимателя опубликовала его пресс-служба в Telegram-канале.

Штурмовики отряда заняли еще 40 тысяч метров в Бахмуте, продвинувшись до 200 метров на различных направлениях, отметил бизнесмен. По его словам, под контролем Вооруженных сил Украины остается менее двух километров территории Бахмута.

«Пока я перемещался, подразделения ЧВК "Вагнер" заняли еще 40 тысяч метров, продвинувшись до 200 метров в различных направлениях», — рассказал Пригожин.

Ранее основатель «оркестра» сообщил, что подразделения ЧВК «Вагнер» контролируют уже более 95% территории Бахмута. При этом противнику удалось продвинуться в районах, за которые несут ответственность войска Минобороны России, отметил Пригожин.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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