Пригожин поделился актуальными данными о продвижении ЧВК "Вагнер" в Бахмуте

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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обновил актуальную информацию об остановке в Бахмуте. Заявление предпринимателя опубликовала его пресс-служба в Telegram-канале.
Штурмовики отряда заняли еще 40 тысяч метров в Бахмуте, продвинувшись до 200 метров на различных направлениях, отметил бизнесмен. По его словам, под контролем Вооруженных сил Украины остается менее двух километров территории Бахмута.
Ранее основатель «оркестра» сообщил, что подразделения ЧВК «Вагнер» контролируют уже более 95% территории Бахмута. При этом противнику удалось продвинуться в районах, за которые несут ответственность войска Минобороны России, отметил Пригожин.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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