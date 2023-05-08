Подробно объясню: Пригожин назвал бегством перегруппировку подразделений ВС РФ

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обещал объяснить более подробно заявление Минобороны РФ о перегруппировке войск в зоне СВО.

Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала ответ предпринимателя на запрос издания «ПолитОнлайн», журналисты которого интересовались мнением Пригожина о ситуации с «бахмутской группировкой».

«Сейчас я доеду до ближайшего штаба, в котором смогу пояснить, и поясню, что это такое. То, что сказал Конашенков, к сожалению, это называется бегство, а не перегруппировка. А как это выглядит, я объясню подробнее», — пообещал предприниматель.

Ранее Пригожин приглашал министра обороны РФ Сергея Шойгу посетить позиции российской армии, чтобы самому оценить текущую обстановку в этом районе.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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