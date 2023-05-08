Подробно объясню: Пригожин назвал бегством перегруппировку подразделений ВС РФ

«Турпром»: В турецких аэропортах узаконили официальный грабеж иностранных туристов
Туристы, прибывшие в Турцию, жалуются на небывалую дороговизну. Они ужасаются высоким ценам проживания в гостиницах,...Подробнее
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обещал объяснить более подробно заявление Минобороны РФ о перегруппировке войск в зоне СВО.
Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала ответ предпринимателя на запрос издания «ПолитОнлайн», журналисты которого интересовались мнением Пригожина о ситуации с «бахмутской группировкой».
Ранее Пригожин приглашал министра обороны РФ Сергея Шойгу посетить позиции российской армии, чтобы самому оценить текущую обстановку в этом районе.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Туристы, прибывшие в Турцию, жалуются на небывалую дороговизну. Они ужасаются высоким ценам проживания в гостиницах,...Подробнее
Военный полигон в Воронежской области был атакован двумя беспилотными летательными аппаратами ночью сегодня, 10 мая. Об...Подробнее
Об успешном отражении «атаки» беспилотника в Подмосковье весьма необычным способом рассказал телеграм-канал SHOT....Подробнее
В рейтинге изменения динамики рынка труда по итогам 2022 года, составленном РИА Новости , Ярославская область заняла 76...Подробнее
Слухи о том, что ВСУ зашли на танках в Белгородскую область, прокомментировал ТГ-канал «Война с фейками. Белгород». Там...Подробнее
Народные методы чистки сосудов до добра не доведут. Об этом сообщает издание «Лента.ру». Состояние кровеносных сосудов...Подробнее
Из-за отступления подразделений ВС РФ военнослужащие ВСУ вновь получили доступ к дороге Часов Яр — Бахмут. Подробную...Подробнее
Соединенные Штаты Америки объявили об очередном пакете военной помощи Украине. Он внушительный. Сумма поставки...Подробнее
В Москве уборщика психиатрической клиники, пришедшего на работу в куртке в цветах флага Украины (желто-синей),...Подробнее
В ночь на 10 мая на Земле началась магнитная буря, сообщают лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического...Подробнее
Комментировать