Из-за отступления подразделений ВС РФ военнослужащие ВСУ вновь получили доступ к дороге Часов Яр — Бахмут. Подробную оперативную обстановку передал военный корреспондент Александр Симонов.

На данный момент подразделения ЧВК «Вагнер» продвигаются в северо-западной части бывшего Артемовска, а именно на улицах Медведева, Черняховского, Толбухина. Кроме того, «музыканты» зачистили ряд позиций в районе улиц Леваневского и Защитников Украины от солдат ВСУ, а на юге населенного пункта вышли на рубежи 1-ой Лесной.

Тем временем, бойцы ВС РФ отступили из лесополосы и укрепрайона вокруг города в северном направлении, чем открыли дорогу Часов Яр — Бахмут для сил противника. А подразделения 9 мотострелкового полка после контратаки ВСУ в районе Богдановки утратили контроль над большим участком фронта шириной и глубиной примерно 600 метров.

Бойцы ЧВК «Вагнер» ведут операцию по освобождению бывшего Артемовска. Командование армии Украины продолжает стягивать в город дополнительные подразделения, которые попадают в «Бахмутскую мясорубку» и уничтожаются штурмовиками «Оркестра».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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