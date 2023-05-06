Продвижение в Бахмуте составило 130 метров – Пригожин о ситуации на передовой

Сегодня, 22:14

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Продвижение в Бахмуте составило 130 метров – Пригожин о ситуации на передовой
Евгений Пригожин

Максимальное продвижение штурмовых групп ЧВК «Вагнер» в Бахмуте сегодня, 8 мая, составило 130 метров. Всего под контролем «вагнеровцев» 15 тыс. метров, заявил глава частной военной компании Евгений Пригожин.

Предприниматель также коротко рассказал о ситуации с боеприпасами для ЧВК «Вагнер», так как ранее он говорил о нехватке снарядов. 

«Сегодня максимальное продвижение групп составило 130 метров. Занято в общей сложности 15 000 метров, и под контролем противника остается 2,36 квадратных километра приблизительно. Бои ожесточенные, группы двигаются вперед, и будут продолжаться. Боеприпасы по предварительным данным, начинаем получать. Вживую пока не видели», - передает комментарий Пригожина пресс-служба компании «Конкорд». 

Напомним, ранее Евгений Пригожин заявил о сложностях с поставками боеприпасов. Он даже заявил об уходе ЧВК «Вагнер» из Бахмута, если «снарядный голод» не прекратится. Однако позже бизнесмен отметил, что получил обещание о поставках необходимого количества снарядов.  

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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