Продвижение в Бахмуте составило 130 метров – Пригожин о ситуации на передовой

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Максимальное продвижение штурмовых групп ЧВК «Вагнер» в Бахмуте сегодня, 8 мая, составило 130 метров. Всего под контролем «вагнеровцев» 15 тыс. метров, заявил глава частной военной компании Евгений Пригожин.
Предприниматель также коротко рассказал о ситуации с боеприпасами для ЧВК «Вагнер», так как ранее он говорил о нехватке снарядов.
Напомним, ранее Евгений Пригожин заявил о сложностях с поставками боеприпасов. Он даже заявил об уходе ЧВК «Вагнер» из Бахмута, если «снарядный голод» не прекратится. Однако позже бизнесмен отметил, что получил обещание о поставках необходимого количества снарядов.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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