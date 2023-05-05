Пригожин об ответе Минобороны: «Нам клянутся, что на фланге будет выставлено все, что необходимо, чтобы нас не подрезал противник»

Подразделения ЧВК «Вагнер» впервые получили боевое распоряжение, в котором были даны обещания обеспечить «музыкантов» всеми необходимыми боеприпасами, а также прикрыть фланги. Об этом сообщил глава «оркестра» Евгений Пригожин.

Бизнесмен также сообщил, что ЧВК «Вагнер» может действовать в Бахмуте (Артемовске), так как считает нужным, а принимать решения в рамках боевых действий и обеспечивать взаимодействие с Минобороны РФ будет генерал армии Сергей Суровикин.

«Нам клянутся, что на фланге будет выставлено все, что необходимо, чтобы нас не подрезал противник. Нам говорят о том, что мы можем действовать в Артемовске так, как считаем нужным и нам дают Суровикина как человека, который будет принимать все решения в рамках боевых действий ЧВК «Вагнер» и взаимодействовать с Министерством обороны», — цитирует слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд»

Кроме того, бизнесмен сообщил, что все бойцы ЧВК «Вагнер» ответили однозначное — «нет» на предложения о переходе в другие воинские формирования.

Ранее сообщалось, что Евгений Пригожин дал развернутый ответ на все вопросы, которые волнуют общественность, относительно действий ЧВК «Вагнер» в Бахмуте, а также объяснил, почему у «оркестра» возник «снарядный голод».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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