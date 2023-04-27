Пригожин: Никто из Министерства обороны на связь с представителями ЧВК «Вагнер» не выходил

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Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал подробности обращения к МО РФ с целью получить необходимое количество вооружения. Он заявил, что никто из МО РФ не связался с представителями «оркестра».
По словам Пригожина, 6 мая с ЧВК «Вагнер» так и не связались по поводу поставок боеприпасов. В формировании по-прежнему сохраняется «снарядный голод». Об этом бизнесмен рассказал в аудиосообщении, опубликованном пресс-службой компании «Конкорд».
Ранее Пригожин решил вывести «музыкантов» из Бахмута, начиная с 10 мая. Он объявил об этом из-за серьезного дефицита вооружения. «Снарядный голод» привел к огромным потерям в рядах «вагнеровцев».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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