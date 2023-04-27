Пригожин: Никто из Министерства обороны на связь с представителями ЧВК «Вагнер» не выходил

Сегодня, 15:13

0

Image 16+
Пригожин: Никто из Министерства обороны на связь с представителями ЧВК «Вагнер» не выходил
Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал подробности обращения к МО РФ с целью получить необходимое количество вооружения. Он заявил, что никто из МО РФ не связался с представителями «оркестра».

По словам Пригожина, 6 мая с ЧВК «Вагнер» так и не связались по поводу поставок боеприпасов. В формировании по-прежнему сохраняется «снарядный голод». Об этом бизнесмен рассказал в аудиосообщении, опубликованном пресс-службой компании «Конкорд».

«Считаю своим долгом проинформировать. Сегодня 6 мая 2023 года по состоянию на 12:00 по полудню, никто из Министерства обороны на представителей ЧВК «Вагнер» не выходил. Снаряды никакие не поставлял, наши заявки на снаряды не рассмотрены и не выполнены. Снарядный голод продолжается. Подразделения выполняют задачи, поставленные до исхода дня 9 мая», – заявил глава ЧВК «Вагнер».

Ранее Пригожин решил вывести «музыкантов» из Бахмута, начиная с 10 мая. Он объявил об этом из-за серьезного дефицита вооружения. «Снарядный голод» привел к огромным потерям в рядах «вагнеровцев».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Пригожин: Никто из Министерства обороны на связь с представителями ЧВК «Вагнер» не выходил

Сегодня, 15:13

«Мы вынуждены передать позиции»: Пригожин планирует вывести подразделения ЧВК «Вагнер» из Бахмута 10 мая

Вчера, 12:30

Рожин: ВС Украины готовят отвлекающие маневры, чтобы получить преимущество в начале контрнаступления

27-04-2023, 15:14

Этот перекресток нами пока не взят. Мы находимся рядом — Пригожин о «клещах» для ВСУ в Бахмуте

26-04-2023, 17:24

Эксперт Медведев связал падение украинского дрона в Подмосковье с будущим наступлением ВСУ

24-04-2023, 13:19

Владелец ЧВК «Вагнер» объяснил, почему российским войскам важно удерживать Бахмут

14-04-2023, 21:00

Восемьдесят с лишним процентов Бахмута находятся под нашим контролем, оставшиеся части сопротивляются упорно — Пригожин

13-04-2023, 17:33

Пригожин и бойцы ЧВК «Вагнер» водрузили российский флаг над администрацией Бахмута

3-04-2023, 02:34

MK.RU: депутат из Бурятии Даша Дарижапов погиб в ходе спецоперации под Угледаром

30-03-2023, 11:39

Артиллеристы ВС РФ нанесли удар по подразделению противника в ЛНР

28-03-2023, 07:39

РИА Новости: летчик авиации РФ рассказал об особенностях работы на Су-25 в зоне проведения СВО

28-03-2023, 07:34

Евгений Пригожин проинспектировал передовые позиции ЧВК «Вагнер» в центральной части Бахмута

27-03-2023, 14:55

В Джанкое после атаки беспилотников ВСУ ввели режим ЧС

21-03-2023, 11:39

Опубликовано первое видео из Зализнянского, которое освободили отряды ЧВК «Вагнер»

16-03-2023, 12:24

Битва за Бахмут, «снарядный голод» и судьба РФ: военный эксперт Краснов рассказал о феномене ЧВК «Вагнер»

13-03-2023, 10:44

Коррупционные связи со мной вместе в могилу уйдут: Пригожин об обвинениях в мошенничестве

11-03-2023, 17:38

Пригожин заманил украинскую армию в ловушку: генерал Липовой о «Бахмутской мясорубке»

7-03-2023, 15:37

«Сирийские войска отказались нас поддерживать»: Пригожин рассказал подробности освобождения Пальмиры

2-03-2023, 22:34

Кнутов объяснил задержки в поставках снарядов для ЧВК «Вагнер» конкуренцией со стороны МО РФ в рамках СВО 

24-02-2023, 20:01

Аналитики «Горячих Точек» сообщили о нестыковках в опровержении Минобороны по увольнению военных ЛДНР

19-02-2023, 20:30

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

ВЗГЛЯД: Россияне удивляют туроператоров своим выбором мест для отдыха летом 2023

ВЗГЛЯД: Россияне удивляют туроператоров своим выбором мест для отдыха летом 2023

Вчера, 16:14

0

Представители турбизнеса рассказали о том, какие направления выбирают сейчас туристы. Пользуется сейчас спросом отдых в...

Подробнее
В ярославской больнице № 3 растет дефицит врачей из-за низких зарплат

В ярославской больнице № 3 растет дефицит врачей из-за низких зарплат

Вчера, 16:24

0

В Ярославле продолжается противостояние главного врача больницы №3 Александра Корнилова и трудового коллектива....

Подробнее
Минздрав и Роспотребнадзор в РФ разъяснили заявление ВОЗ об окончании пандемии коронавируса COVID-19

Минздрав и Роспотребнадзор в РФ разъяснили заявление ВОЗ об окончании пандемии коронавируса COVID-19

Сегодня, 13:09

0

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о том, что пандемия COVID-19 унесла жизни около 20 млн человек. В...

Подробнее
«Мы вынуждены передать позиции»: Пригожин планирует вывести подразделения ЧВК «Вагнер» из Бахмута 10 мая

«Мы вынуждены передать позиции»: Пригожин планирует вывести подразделения ЧВК «Вагнер» из Бахмута 10 мая

Вчера, 12:30

0

Владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обратился к президенту России Владимиру Путину, а также Министру обороны страны...

Подробнее
Россияне рассказали о неприятных момеентах жизни в Дубае

Россияне рассказали о неприятных момеентах жизни в Дубае

3-05-2023, 18:29

0

В последнее время ОАЭ стали для россиян привлекательной страной как для отдыха, так и для постоянного проживания. В...

Подробнее
«Baza»: на НПЗ «Ильский» в Краснодарском крае новая атака беспилотника, прогремел взрыв

«Baza»: на НПЗ «Ильский» в Краснодарском крае новая атака беспилотника, прогремел взрыв

Вчера, 09:49

0

Ильский нефтеперерабатывающий завод на территории Краснодарского края России снова оказался под атакой украинского...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

«Известия»: В России начали отменять внутренние авиарейсы

«Известия»: В России начали отменять внутренние авиарейсы

4-05-2023, 09:49

0

Российские авиакомпании принялись массово отменять внутренние авиарейсы. Причиной стало сокращение субсидий от...

Подробнее
Частные комбинаты питания Петербурга получили рекордную прибыль после «антикризисной» помощи Беглова

Частные комбинаты питания Петербурга получили рекордную прибыль после «антикризисной» помощи Беглова

3-05-2023, 20:59

0

Весной 2022 года руководители частных комбинатов школьного питания потребовали от Смольного антикризисных мер в связи с...

Подробнее
В Санкт-Петербурге в 2023 году начало работать новое производство автозапчастей

В Санкт-Петербурге в 2023 году начало работать новое производство автозапчастей

3-05-2023, 22:59

0

Стало известно о запуске производства компанией Петербурга ООО "Эрлайн" (бренд Startvolt) свечей зажигания на...

Подробнее
Экономист Федюкович выразила мнение о ситуации с использованием доллара в международных расчетах

Экономист Федюкович выразила мнение о ситуации с использованием доллара в международных расчетах

4-05-2023, 09:29

0

Экономист Екатерина Федюкович выразила мнение о процессе дедолларизации в финансовых расчетах между государствами. Она...

Подробнее