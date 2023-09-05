Мобилизованный журналист из Самары рассказал, как боец погиб от болевого шока

Мобилизованный журналист из Самары Илья Круговой рассказал о самых неприятных моментах, с которыми столкнулся один из бойцов на фронте во время «военной спецоперации» РФ на территории Украины.

По его словам, был случай, когда боец на фронте скончался от болевого шока. О таком случае сообщил военный с позывным «Варяг».

«Был реальный случай, когда парень наложил себе правильно жгут и остановил кровотечение, но... не смог вколоть обезболивающее. Была у него, оказывается, такая фобия: одно дело, когда медсестра тебе колет в пятую точку, а тут надо самому себе шприц воткнуть. Парень умер от болевого шока, а в руке у него мы нашли неиспользованный тюбик с обезболивающим», — рассказал Варяг.

Опытные бойцы советуют очень осторожно относиться к местным жителям на занятых территориях. По их словам, можно погибнуть не только от растяжек и мин. Известно немало случаев, когда бойцов травят едой. Особенно много случаев отравления алкоголем. Все это стоит учитывать тем, кто оказался на фронте.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»