«Мы вынуждены передать позиции»: Пригожин планирует вывести подразделения ЧВК «Вагнер» из Бахмута 10 мая

Сегодня, 12:30

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«Мы вынуждены передать позиции»: Пригожин планирует вывести подразделения ЧВК «Вагнер» из Бахмута 10 мая
Владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин

Владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обратился к президенту России Владимиру Путину, а также Министру обороны страны Сергею Шойгу и начальнику Генерального штаба Валерию Герасимову с докладом о ситуации в зоне проведения спецоперации по защите республик Донбасса. 

В видеосообщении Пригожина, опубликованном пресс-службой компании «Конкорд», бизнесмен напомнил, что, начиная с 19 марта 2022 года бойцы ЧВК «Вагнер» принимают активное участие в СВО и добились больших успехов, освободив несколько населенных пунктов. Однако, по словам Пригожина, из-за противодействия «завистливых околовоенных бюрократов» бойцы начали испытывать «снарядный голод», из-за которого ежедневно погибают десятки «вагнеровцев».

«Официально обращаюсь к начальнику Генерального штаба, Министру обороны, Верховному главнокомандующему и народу России. Заявляю от имени бойцов ЧВК «Вагнер», от имени командования ЧВК «Вагнер», что 10 мая 2023 года мы вынуждены передать позиции в населенном пункте Бахмут подразделениям Министерства обороны и вывести остатки ЧВК «Вагнер» в тыловые лагеря, чтобы зализать раны. Я вывожу подразделения ЧВК «Вагнер» из Бахмута потому что при отсутствии боеприпасов они обречены на бессмысленную гибель», — сообщил предприниматель.   

Он также предложил всем критикам его решения самим отправиться в зону СВО и защищать интересы России вместо убитых бойцов ЧВК «Вагнер». 

Напомним, ранее Пригожин показал суточные потери личного состава «оркестра», опубликовав видеозапись с десятками трупов, на фоне которых попросил дать бойцам снаряды. 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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