Даманцев: в небе Украины может появиться большая проблема для ВКС России

Ракета, которой вскоре вооружится Украина, может доставить немало проблем российским ВКС. Об этом сообщает издание «Военное дело».

Напомним, спикер ВВС Украины полковник Юрий Игнат заявил о появлении в Украине новых дальнобойных авиационных ракет класса «воздух-воздух» AIM-120D, дальность поражения которых будет достигать 160–180 километров.

По мнению обозревателя Евгения Даманцева, это может означать появление для ВКС РФ больших проблем. Прежде всего потому, что эти снаряды имеют радиолокационные головки самонаведения, способные целиться даже в то, что излучает помехи. Другими словами, ракета способна наводиться на излучение бортовых станций РЭБ российских истребителей.

Даманцев отметил, что самонаведение AIM-120D происходит в пассивном режиме, поэтому бортовая аппаратура предупреждения об облучении не видит такого пуска. Его можно зафиксировать, когда ракета уже будет на расстоянии от самолета в 25 километров, что дает мало возможностей для уклонения от нее.

«Но «окно» времени для ухода от AIM-120D будет минимальным. Стало быть, появление этих ракет в распоряжении противника, да ещё и в количестве 175 единиц, способно создать массу проблем российской авиации в зоне СВО», — подчеркнул Даманцев.

В качестве противодействия украинской ракете могут послужить мощные бортовые РЛС российских истребителей — они способны засечь авиацию противника задолго до того, как те подлетят на рубежи пуска ракет AIM-120D. Кроме того, боекомплекты всех видов тактической авиации ВКС РФ нужно оснастить дальнобойными ракетами класса «воздух-воздух» «Изделие-180».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»