«Нет пальца на ноге»: самарский разведчик пропал без вести на СВО РФ

Мобилизованного разведчика из Самары, пропавшего без вести на СВО, разыскивают родственники. Об этом сообщает издание 63.ru.

Жительница Самары разыскивает своего сына, который после срочной службы отправился добровольцем в зону проведения СВО. По ее словам, с конца июля этого года парень перестал выходить с ней на связь. Женщина собирает сведения о своем сыне из разных источников и живет надеждой, что он все-таки жив. В то же время по официальным данным Минобороны военнослужащий пропал без вести.

Из того, что удалось узнать матери бойца: в одном из боев его ранило в ногу. Сослуживцы пытались его спасти и оттянуть в безопасное место, однако парень был крупного телосложения. После нескольких неудачных попыток он попросил своих побратимов оставить его, иначе с ним погибнет еще больше.

Женщина рассказала, что ее сын служил разведчиком и часто ходил на задания без документов, а именной жетон у него отлетел еще после первого ранения. Мать надеется, что ее сын просто ранен, лежит без сознания госпитале и поэтому его пока не могут опознать. Хотя у него есть особые приметы, которые бы облегчили опознание: рост примерно 191 см и отсутствующий палец на ноге.

В настоящее время родственники пропавшего без вести бойца направили запросы во все инстанции, а также передали образцы его ДНК в Ростов, чтобы упростить возможное опознание.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»