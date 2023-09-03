«Нет пальца на ноге»: самарский разведчик пропал без вести на СВО РФ

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Мобилизованного разведчика из Самары, пропавшего без вести на СВО, разыскивают родственники. Об этом сообщает издание 63.ru.
Жительница Самары разыскивает своего сына, который после срочной службы отправился добровольцем в зону проведения СВО. По ее словам, с конца июля этого года парень перестал выходить с ней на связь. Женщина собирает сведения о своем сыне из разных источников и живет надеждой, что он все-таки жив. В то же время по официальным данным Минобороны военнослужащий пропал без вести.
Из того, что удалось узнать матери бойца: в одном из боев его ранило в ногу. Сослуживцы пытались его спасти и оттянуть в безопасное место, однако парень был крупного телосложения. После нескольких неудачных попыток он попросил своих побратимов оставить его, иначе с ним погибнет еще больше.
Женщина рассказала, что ее сын служил разведчиком и часто ходил на задания без документов, а именной жетон у него отлетел еще после первого ранения. Мать надеется, что ее сын просто ранен, лежит без сознания госпитале и поэтому его пока не могут опознать. Хотя у него есть особые приметы, которые бы облегчили опознание: рост примерно 191 см и отсутствующий палец на ноге.
В настоящее время родственники пропавшего без вести бойца направили запросы во все инстанции, а также передали образцы его ДНК в Ростов, чтобы упростить возможное опознание.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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