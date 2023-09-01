Алексей Резников вспомнил хоббитов, рассуждая о поставках F-16 на Украину

Украинский министр обороны рассказал про хоббитов и F-16. Об этом сообщает издание URA.RU, ссылаясь на ukrinform.ua.

Последнее время тема американских истребителей F-16 не сходит со страниц различных СМИ. Украинские власти тоже рассуждают о них в своих выступлениях. Недавно министр обороны Украины Алексей Резников, объясняя причины отсутствия этих самолетов на фронте, привел в пример хоббитов и Саурон.

По его словам, хоббиты-украинские пилоты не могут сесть на орлов-F-16 из-за отсутствия политической воли, согласования и временной неподготовленности «орловодов».

«Одно время был вопрос, почему хоббиты не могли сесть на орлов и легко доставить кольцо на огненную гору? Потому что это должно быть: а) политическая воля по поводу предоставления орлов; б) получение согласования от «правительств орлиных государств»; в) нужно было обеспечить подготовку орловодов, подготовить аэродром для них, специалистов, которые будут их обслуживать, кормить, заботиться об их гнездах», — прокомментировал министр.

И наконец, власти стран, имеющих эти самолеты, считали, что Украина может теснить врага со своей территории и без F-16.

«И весь этот период слышались аргументы от тех государств, которые имеют орлов: «А зачем вам орлы, если вы и так неплохо отбивается от Саурона», — отметил Резников.

Резюмируя, министр заявил, что в настоящее время пилоты получили разрешение на обучение, а в Украине готовится необходимая инфраструктура. Не исключено, что истребители F-16 появятся здесь весной 2024 года.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»