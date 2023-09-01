Ходаковский заявил, что ВС из РФ нацелены на контрбатарейную борьбу с помощью БПЛА

Сегодня, 18:44

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Ходаковский заявил, что ВС из РФ нацелены на контрбатарейную борьбу с помощью БПЛА
Фото из открытых источников

Ходаковский прокомментировал, как в России будут производиться и использоваться БПЛА. Об этом он написал в своем ТГ-канале.

Беспилотники в последнее время получили свою уникальную роль в ходе СВО. По словам заместителя начальника Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по ДНР Александра Ходаковского, за все время использования БПЛА напрашиваются два вывода: независимо от стоимости и «начинки» можно сбить любой дрон — даже если разница в цене беспилотников огромная, падать он будет практически, как и гораздо более дешевый вариант БПЛА.

Кроме того, почти все производители беспилотников хотят заручиться с государством контрактом, в итоге выпускают технику, которая в итоге неизбежно становится дорогой, а эффективность остаётся обычной.

Поэтому, по словам Ходаковского, «при разработке тактики мы сразу закладываем в формулу непродолжительную живучесть средств разведки и недостаточно высокий процент эффективности средств поражения, что должно компенсироваться массовостью и доступностью».

При этом главное условие, выдвигаемое заказчиками дронов, было и остается — их дальность. Благодаря этому оператор остается в безопасности, а обнаружение и поражение цели — более эффективными. 

«При этом мы нацелены на контрбатарейную борьбу, - то есть на крупные цели, - что тоже облегчает нам решение проблемы с обнаружением», — подчеркнул он.

Ходаковский отметил, что при применении дешевых беспилотников, летящих массово, ПВО противника может просто не справиться с нагрузкой.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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