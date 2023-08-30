В офисе Владимира Зеленского назвали ключ к завершению конфликта на Украине

Вчера, 21:34

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В офисе Владимира Зеленского назвали ключ к завершению конфликта на Украине
Фото из открытых источников

Президентский офис Украины озвучил ключ к завершению боевых действий. Об этом сообщает издание «Московский комсомолец», ссылаясь на белорусский портал «Зеркало».

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк недавно рассказал, как по его мнению, скорее завершить российско-украинский конфликт. 

Украинский чиновник считает, что для этого ВСУ необходимо перерезать транспортную логистику российской армии через полуостров и взять Крым под свой огневой контроль.  Именно это Михаил Подоляк считает не только основным ключом к завершению данного этапа боевых действий, но и «в принципе, это ключ к окончанию войны».

С такой точкой зрения не согласились некоторые эксперты, которые заявили, что огневой контроль над Крымом Киева может привести лишь к эскалации конфликта, а не к его завершению. При этом они ссылаются на то, что Россия по-прежнему удерживает Крым и не собирается отказываться от своих позиций.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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