Эксперт Онуфриенко спрогнозировал уход ВСУ в оборону. Об этом сообщает ИА Regnum.

Российский военный эксперт Михаил Онуфриенко поддержал точку зрения отставного разведчика Вооружённых сил США Тони Шаффера, который недавно заявил о том, что объявление очередной мобилизации в Украине свидетельствует о скором переходе украинской армии от наступления к обороне.

По словам Онуфриенко, затянутое контрнаступление ВСУ дало возможность российским военным подготовить глубоко эшелонированные линии обороны. Официальные данные говорят о том, что за лето ВСУ сумели подойти только к первой линии обороны. Учитывая, что подобных линий не одна и не две, а в некоторых местах доходит и до 5-6, «физически у ВСУ шансов нет».

«Им нужно кратно усиливать количество личного состава и бронетехники, используемых на этих направлениях для того, чтобы как-то продвинуться», — уверен аналитик.

В то же время аналогичная ситуация может сложиться и для ВС РФ, ведь при уходе ВСУ в глухую оборону россияне также должны будут прорывать украинские линии обороны. По мнению Онуфриенко, если использовать тактику глубоких прорывов, то проблем с продвижением у ВС РФ возникнуть не должно.

В то же время министр цифровизации Украины сообщил, что на фронт направляется вооружение украинского производства — более 1000 БПЛА и 30 роботизированных систем, и это только начало.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»