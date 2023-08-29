Мобилизованный самарец потерял руку и глаз на СВО РФ

СВО лишила мобилизованного из Самары руки и глаза. Об этом сообщает издание 63.ru.

В своих соцсетях супруга командующего Второй гвардейской армией генерал-лейтенанта Андрея Колотовкина Екатерина Колотовкина из Самары поведала о судьбе местного жителя, которого несколько месяцев назад мобилизовали для участия в СВО.

Вскоре после своего появления на фронте мужчина в бою получил тяжелые ранения, в результате которых он остался без руки и без глаза.

«Медленными шагами он возвращается к нормальной жизни», — рассказала Колотовкина в своем Telegram-канале.

Она добавила, что сейчас он даже устроился «на гражданке» работать. Она, как руководитель общественного фонда «Звезда и лира», устроила инвалида к себе в организацию. Отметим, что «Звезда и лира» помогает собирать и доставлять гуманитарную помощь российским военным в зону проведения СВО.

Подобные истории довольно часто появляются у Екатерины Колотовкиной. Например, недавно ее штаб Комитета семей воинов Отечества оказал помощь раненому мобилизованному из Хабаровского края.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»