Разведчики в зоне СВО РФ обратились к курганским властям за помощью

К руководству Курганской области обратились разведчики из зоны проведения «военной спецоперации».

Они записали видеообращение и попросили, чтобы им купили внедорожник, пишет URA.RU. По словам бойцов, внедорожник им необходим для выполнения боевых задач, которые ставит перед ними командование.

«Для более успешного выполнения боевых задач нам остро необходим автомобиль высокой проходимости. Мы очень рассчитываем на вас», — говорится в видеообращении.

Стоит отметить, что Минобороны РФ заявляет о том, что бойцы на фронте обеспечиваются всем необходимым. Тем не менее, регулярно возникают дополнительные потребности, и нередко бойцам приходится тратить на их личные средства, либо просить о помощи у депутатов, глав регионов и даже волонтеров.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»