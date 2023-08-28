Военные эксперты не верят, что ВСУ могут атаковать Москву своими «Нептунами». Об этом сообщает ИА Регнум.

Западные союзники Киева не разрешают украинским военным применять поставляемое ими вооружение, в том числе и ракеты, по территории России. Поэтому Киев старается так усовершенствовать ракеты собственной разработки, в частности, противокорабельные «Нептун», чтобы принести противнику максимальный ущерб.

Однако, по словам военного эксперта Ивана Коновалова, до сих пор эти попытки Украины успеха не имели. Также не принесли желаемого результата ракеты противовоздушной обороны, используемые как наземные.

Эксперт усомнился, что у Украины получится реализовать планы по «Нептунам», поскольку там значительный ущерб был нанесен ее критической инфраструктуре. А без нее невозможны ни масштабные модификации продукта, ни тем более серьёзные серийные производства. Поэтому «у них вся надежда только на заграничные поставки».

С мнением коллеги согласен военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. Он уверен, что нужно не допустить даже появления мест, где Киев мог бы производить даже «мелкосерийные переделки».

«Они действительно пытаются их модернизировать, чтобы ударить как можно дальше. К этому надо быть готовыми. А лучше всего уничтожить заранее. Пока, наверное, «Нептун» не получится превратить в ракету, способную долететь до Москвы, но Киев старается...», — заявил Перенджиев.

Между тем прошедшая ночь отметилась наиболее массовой с начала СВО атакой беспилотников по территории России. В Пскове уничтожены или повреждены 4 военно-транспортных Ил-76, находящихся на местном аэродроме.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»