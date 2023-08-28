«Нужны две-три крыши в безлюдном месте»: появился анализ атаки с 29 на 30 августа на Псков

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Эксперты высказали свое мнение по поводу ночной атаки украинских беспилотников на Псков. Об этом сообщает издание «Московский комсомолец».
В ночь с 29 на 30 августа аэропорт в Пскове атаковал рой беспилотников. Наутро среди прочих в СМИ стала распространяться версия о том, что БПЛА могли запустить с территории Эстонии. Хотя до сих пор никаких подтверждений эта версия не нашла, некоторые эксперты все же не исключают ее вероятность.
По мнению политолога Сергея Маркова, если БПЛА и прилетели из Эстонии, то не по инициативе Минобороны этой страны. При этом он не исключил, что за атакой стоят спецслужбы США и Великобритании. Поэтому, если версия с Эстонией подтвердится, Москва получит полное право нанести по Таллину ракетный удар и «5-я статья устава НАТО в этом случае не сработает», поскольку это будет ответным ударом со стороны России.
Марков уверен, что Кремль должен работать на опережение и заранее предупредить власти Эстонии о жестких и силовых последствиях ночной атаки, если причастность Таллина к атаке будет твердо доказана.
Глава бюро военно-политического анализа Александр Михайлов уверен, что своими действиями Таллин очень подставил НАТО. Поэтому, если версия с беспилотниками подтвердится, то из Вашингтона тут же прилетит по Эстонии, поскольку «за «большой лужей» очень боятся российского стратегического ядерного оружия. У них нет от него средств защиты».
В то же время Михайлов не исключает, что сегодняшние ночные БПЛА прилетели с территории России и к ним причастна «глубинная» агентура СБУ. Поэтому он рекомендует россиянам быть предельно бдительными.
«Чтобы провернуть такую операцию, нужны две-три крыши в безлюдном месте в заброшенной промзоне. Агентура СБУ живет среди нас, они ассимилированы, ходят на работу, в магазины. Надо быть бдительными», — заключил эксперт.
Напомним, прошедшей ночью наблюдалась самая массовая атака дронами по территории России за все время СВО. Налеты были по меньшей мере в семи российских регионах. В Пскове в результате действий беспилотников пострадал аэродром и находящиеся там четыре военно-транспортные самолета Ил-76.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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