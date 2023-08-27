Молния подорвала железнодорожный мост на самой границе Украины и Белоруссии

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На самой границе Украины и Белоруссии подорван железнодорожный мост. СМИ публикуют фото с места происшествия. На снимках видно разворотившееся в результате взрыва железнодорожное полотно обоих путей и немного в стороне - пограничный столб.
По данным украинских телеграм-каналов, которые ссылаются на белорусские источники, железнодорожный мост, расположенный точно на границе, всего лишь в километре от станции Словечно в Гомельской области, был подорван потому что, по предварительной информации, «сдетонировали несколько противотанковых мин ТМ-62М» в результате попадания молнии. Также известно, что была повреждена опора моста.
Информации о пострадавших к настоящему моменту не поступало. Официальные комментарии как с украинской стороны, так и с белорусской, тоже отсутствуют.
Известно, что облетевшие фото сеть были сделаны со стороны Беларуси.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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