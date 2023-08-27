Молния подорвала железнодорожный мост на самой границе Украины и Белоруссии

Сегодня, 15:54

Image 16+
Молния подорвала железнодорожный мост на самой границе Украины и Белоруссии
Фото из открытых источников

На самой границе Украины и Белоруссии подорван железнодорожный мост. СМИ публикуют фото с места происшествия. На снимках видно разворотившееся в результате взрыва железнодорожное полотно обоих путей и немного в стороне - пограничный столб.

По данным украинских телеграм-каналов, которые ссылаются на белорусские источники, железнодорожный мост, расположенный точно на границе, всего лишь в километре от станции Словечно в Гомельской области, был подорван потому что, по предварительной информации, «сдетонировали несколько противотанковых мин ТМ-62М» в результате попадания молнии. Также известно, что была повреждена опора моста.

Информации о пострадавших к настоящему моменту не поступало. Официальные комментарии как с украинской стороны, так и с белорусской, тоже отсутствуют.

Известно, что облетевшие фото сеть были сделаны со стороны Беларуси.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News

Лента

Рогов: Российские силы заняли опорные пункты ВСУ в селе Вербовое на запорожском направлении

Сегодня, 16:54

Молния подорвала железнодорожный мост на самой границе Украины и Белоруссии

Сегодня, 15:54

Эксперт Шурыгин: ВСУ смогут поддерживать текущую интенсивность наступления до 14 суток

Сегодня, 11:14

«РусВесна»: Под Клещеевкой и Артемовском идут непрерывные бои

Вчера, 08:39

Кнутов: «перезагрузку» контрнаступления ВСУ в 2024 году остановит только уничтожение поставленных Киеву F-16

Вчера, 07:39

Северокорейский след в делах Евгения Пригожина

27-08-2023, 18:29

Военный эксперт Кошкин допустил новое контрнаступление ВС Украины весной 2024 года

27-08-2023, 12:34

Боец ЧВК «Вагнер» Бибер, которого Пригожин оставил в Артемовске, погиб

27-08-2023, 09:14

Полковник Кнутов сообщил о смене тактики в контрнаступлении ВСУ

27-08-2023, 08:34

Буданов объяснил, почему Украина не успела захватить Крым весной 2023 года

26-08-2023, 15:24

Полковник в отставке Матвийчук: наступление Украины может закончиться к концу сентября

26-08-2023, 14:49

Аналитик Лизан утверждает, что вероятность прорыва ВСУ российской обороны равна нулю

25-08-2023, 18:59

Гайдай: армия РФ хочет устроить в Купянске новый Бахмут

25-08-2023, 13:49

Дандыкин: Армия Украины ведет бои в Работино для захвата дороги на Токмак и Мелитополь

25-08-2023, 08:04

Балицкий считает, что рубеж обороны Работино станет финальным в контрнаступлении ВСУ

24-08-2023, 16:24

Вице-премьер Украины Михаил Федоров: в стране разработали аналог российского «Ланцета»

23-08-2023, 18:09

Уволенная за поддержку ВСУ заведующая российским детсадом подала иск о клевете

22-08-2023, 17:14

Контрактник отстал от поезда в Самаре по пути на спецоперацию РФ

22-08-2023, 17:14

Военкор Пегов предупредил об угрозе окружения российских войск в районе Приютного

22-08-2023, 08:54

Эксперт Подберезкин: количество кустарных беспилотников у ВСУ зашкаливает

21-08-2023, 14:04

Возможно, Вам будет интересно

Боец ЧВК «Вагнер» Бибер, которого Пригожин оставил в Артемовске, погиб

Боец ЧВК «Вагнер» Бибер, которого Пригожин оставил в Артемовске, погиб

27-08-2023, 09:14

0

Боец ЧВК «Вагнер» с позывным Бибер, которого Евгений Пригожин оставил в Артемовске, погиб. Об этом сообщает...

Подробнее
«ЦарьГрад»: В тылу России готовится особое «контрнаступление», русские города подожгут мигранты

«ЦарьГрад»: В тылу России готовится особое «контрнаступление», русские города подожгут мигранты

27-08-2023, 10:14

0

Миллионы ввезенных в Россию мигрантов — «гремучая смесь», которая может взорваться в любой момент. Об этом на сайте...

Подробнее
Китай закрыл свой рынок для продукции четырех российских птицефабрик

Китай закрыл свой рынок для продукции четырех российских птицефабрик

Вчера, 14:09

0

С 24 августа Китай приостановил экспорт мяса птицы с Невиномысской и Благодарненской птицефабрик, а также продукции...

Подробнее
Shot: в Новосибирске неизвестный поджег релейный шкаф и задержал два поезда

Shot: в Новосибирске неизвестный поджег релейный шкаф и задержал два поезда

27-08-2023, 13:09

0

Противник продолжает «рельсовую спецоперацию» в глубоком тылу России. Об еще одном инциденте, случившемся за несколько...

Подробнее
В Новосибирске массово увольняются сотрудники скорой помощи

В Новосибирске массово увольняются сотрудники скорой помощи

Вчера, 10:39

0

В Новосибирске массово увольняются сотрудники скорой помощи. Как рассказали врачи, которые еще продолжают работать, уже...

Подробнее
Forbes назвал российские планирующие бомбы главным страхом ВСУ

Forbes назвал российские планирующие бомбы главным страхом ВСУ

Вчера, 07:59

0

Российские КАБы, в которые РФ превращает старые неуправляемые авиабомбы, стали одним из главных страхов ВСУ в ходе СВО....

Подробнее

Новости партнеров