Северокорейский след в делах Евгения Пригожина

Гора крестов: В Николаевке под Самарой разворотили кладбище ЧВК «Вагнер»
В селе Николаевка Волжского района Самарской области кладбище частной военной компании «Вагнер» равняют с землей. Об...Подробнее
Как Северная Корея отметилась в делах Пригожина. Об этом сообщает издание «Свободная пресса».
ЧВК «Вагнер» являлся мощным ударным кулаком не только в зоне проведения СВО в Украине. Он вел активную работу в ЦАР, Сирии, в Мали. Известно, что Евгения Пригожина интересовало и развитие сотрудничества в военной области с Северной Кореей. Он был за то, чтобы у КНДР при наличии возможностей заказывать для СВО оружие. Поэтому его гибель 23 августа спутала немало карт.
По словам председателя Комитета руководителей Международной группы солидарности (МГС) КНДР Александра Мостова, Пригожин был в России одним из первых, кто говорил о необходимости развивать практическое взаимодействие между Россией и КНДР.
«Он не раз выступал с прямой критикой в адрес МИД РФ, призывая российских представителей в ООН пересмотреть несправедливую санкционную политику в отношении КНДР», — отметил Мостов.
Он добавил, что в свое время выступал в Петербурге в «Вагнер Центре» с лекцией, где в том числе шла речь об интересном оружии Китая, Ирана, Северной Кореи. Таких образцов в России нет, но их использование было бы очень актуальным в ходе СВО. Их можно было бы там закупать. В то же время к нарушению санкций в отношении КНДР никто не призывал, а скорее, подсказывал, чем в перспективе нужно заниматься.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
В селе Николаевка Волжского района Самарской области кладбище частной военной компании «Вагнер» равняют с землей. Об...Подробнее
Таинственная предполагаемая гибель командования ЧВК «Вагнер» при падении самолета в Тверской области продолжает...Подробнее
В эфире программы Владимира Соловьева названы версии возможных причины крушения самолета, которым летел основатель ЧВК...Подробнее
ЧВК «Вагнер» не будет проводить массовые акции в память о погибшем в авиакатастрофе Евгении Пригожине и Дмитрие Уткине....Подробнее
Боец ЧВК «Вагнер» с позывным Бибер, которого Евгений Пригожин оставил в Артемовске, погиб. Об этом сообщает...Подробнее
Новости о падении самолета Embraer Legacy Евгения Пригожина вечером 23 августа попали в топ не только отечественных...Подробнее