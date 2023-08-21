Вице-премьер Украины Михаил Федоров: в стране разработали аналог российского «Ланцета»

Сегодня, 18:09

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Вице-премьер Украины Михаил Федоров: в стране разработали аналог российского «Ланцета»
Фото из открытых источников

В Украине разработали дрон «Перун», очень схожий с российским «Ланцетом». Об этом сообщает издание Volga-Day.

Как заявил вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров, в стране специалисты разработали собственный аналог российского дрона  «Ланцет». Украинский дрон-камикадзе получил название «Перун». Сейчас этот проект находится на стадии масштабирования.

«Есть производители, которые уже сделали продукт, масштабированием которого мы занимаемся. У нас есть четкое понимание того, когда и сколько у нас будет собственных дронов по типу «Ланцетов», — заявил Федоров, курирующий вопрос этих беспилотников.

При этом он оценил эффективность российских БПЛА «Ланцет», отметив их как большую угрозу.

«... Мы анализируем статистику применения. Каждый месяц производят сотни «Ланцетов», это большая угроза», — сказал он.

Ранее сообщалось, что первый замглавы госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков пообещал в несколько раз увеличить производство дронов-камикадзе «Ланцет», которые успешно применяются в зоне проведения СВО.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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