Контрактник отстал от поезда в Самаре по пути на спецоперацию РФ

Контрактник, следовавший на СВО, из-за мошенников отстал от поезда. Об этом сообщает издание «63.ru».

Поучительную историю-предупреждение рассказала в своем микроблоге глава Комитета, супруга командующего второй гвардейской армией и директор гуманитарного фонда «Звезда и лира» Екатерина Колотовкина. По ее словам, в Самаре произошел неприятный инцидент, главным действующим лицом которого стал контрактник Валерий, ехавший поездом в зону проведения СВО.

Валерия, вышедшего на станции в Самаре покурить, обступили обитатели местного вокзала. Военнослужащему предложили выпить и тот согласился. Но оказалось, что с ним познакомились, преследуя злой умысел. Так, проснувшись на следующий день, Валерий не обнаружил у себя ни денег, ни документов.

На помощь оказавшемуся в беде контрактнику поспешила организация Колотовкиной. Люди насобирали ему денег на поезд до дома, а также предоставили ночлег.

Подобная история уже происходила в Отрадном месяцем ранее. Тогда люди в солдатской форме, прибывшие на станцию военным эшелоном, устроили с местными жителями драку.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»