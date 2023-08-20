Контрактник отстал от поезда в Самаре по пути на спецоперацию РФ

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Контрактник, следовавший на СВО, из-за мошенников отстал от поезда. Об этом сообщает издание «63.ru».
Поучительную историю-предупреждение рассказала в своем микроблоге глава Комитета, супруга командующего второй гвардейской армией и директор гуманитарного фонда «Звезда и лира» Екатерина Колотовкина. По ее словам, в Самаре произошел неприятный инцидент, главным действующим лицом которого стал контрактник Валерий, ехавший поездом в зону проведения СВО.
Валерия, вышедшего на станции в Самаре покурить, обступили обитатели местного вокзала. Военнослужащему предложили выпить и тот согласился. Но оказалось, что с ним познакомились, преследуя злой умысел. Так, проснувшись на следующий день, Валерий не обнаружил у себя ни денег, ни документов.
На помощь оказавшемуся в беде контрактнику поспешила организация Колотовкиной. Люди насобирали ему денег на поезд до дома, а также предоставили ночлег.
Подобная история уже происходила в Отрадном месяцем ранее. Тогда люди в солдатской форме, прибывшие на станцию военным эшелоном, устроили с местными жителями драку.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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