Уволенная за поддержку ВСУ заведующая российским детсадом подала иск о клевете

В Ставропольском крае заведующая детсада, уволенная за поддержку Украины, обратилась в местный суд. Об этом сообщает издание «Блокнот Ставрополь».

По словам общественника Алексея Курочкина, работавшего с обращениями местных жителей по поводу заведующей детсада украинки Светланы Шелар, это скандальное дело получило продолжение. Бывшая заведующая детского сада села Донская Балка, что на Ставропольщине, обратилась в полицию с жалобой на клевету от сестры погибшего участника СВО Ларисы Скрипкиной и активиста Алексея Курочкина.

При этом на известие о заявлении в полицию отреагировал депутат Госдумы Александр Хинштейн, которого ранее просили посодействовать проведению тщательной всесторонней проверки для «выявлении причастных покрывающих заведующую лиц».

«Не унимается вражина!» — написал он в своем телеграм-канале.

Напомним, на прошлой неделе жители Донской Балки пожаловались на странное поведение Светланы Шелар. По их словам, заведующая детсадом позволяла себе сомнительно высказываться по поводу СВО, в том числе и касательно погибшего на фронте брата одной из сельчанок. Забившие тревогу родители детсадовцев начали обращаться в СМИ и правоохранительные органы. Светлана Шелар уволилась по собственному желанию, а правоохранители не нашли оснований для возбуждения дела об административном правонарушении.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»