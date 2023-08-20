Уволенная за поддержку ВСУ заведующая российским детсадом подала иск о клевете

Гастрономические туры в РФ: где вкусно поесть и сколько это стоит
Российские путешественники и туристы все больше убеждаются в том, что гастротуры — весьма приятный, вкусный и...Подробнее
В Ставропольском крае заведующая детсада, уволенная за поддержку Украины, обратилась в местный суд. Об этом сообщает издание «Блокнот Ставрополь».
По словам общественника Алексея Курочкина, работавшего с обращениями местных жителей по поводу заведующей детсада украинки Светланы Шелар, это скандальное дело получило продолжение. Бывшая заведующая детского сада села Донская Балка, что на Ставропольщине, обратилась в полицию с жалобой на клевету от сестры погибшего участника СВО Ларисы Скрипкиной и активиста Алексея Курочкина.
При этом на известие о заявлении в полицию отреагировал депутат Госдумы Александр Хинштейн, которого ранее просили посодействовать проведению тщательной всесторонней проверки для «выявлении причастных покрывающих заведующую лиц».
«Не унимается вражина!» — написал он в своем телеграм-канале.
Напомним, на прошлой неделе жители Донской Балки пожаловались на странное поведение Светланы Шелар. По их словам, заведующая детсадом позволяла себе сомнительно высказываться по поводу СВО, в том числе и касательно погибшего на фронте брата одной из сельчанок. Забившие тревогу родители детсадовцев начали обращаться в СМИ и правоохранительные органы. Светлана Шелар уволилась по собственному желанию, а правоохранители не нашли оснований для возбуждения дела об административном правонарушении.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
Российские путешественники и туристы все больше убеждаются в том, что гастротуры — весьма приятный, вкусный и...Подробнее
В Великобритании рыбак выловил в реке страшное существо с большим количеством огромных зубов. Об этом пишет «The Daily...Подробнее
Убийца 20-летнего инвалида Димы Рудакова Александр Кашников с почестями похоронен в Березовском. Диму Рудакова он...Подробнее
Украинские военнослужащие на фронте используют много различных беспилотных летательных аппаратов. Но все же самыми...Подробнее
Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов оценил широко тиражируемые отечественными СМИ прогнозы о том, что...Подробнее
110-летний мужчина из Пакистана женился на 55-летней женщине. Для мужчины это уже четвертый брак, о чем сообщает «24...Подробнее