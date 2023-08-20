Уволенная за поддержку ВСУ заведующая российским детсадом подала иск о клевете

Сегодня, 17:14

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Уволенная за поддержку ВСУ заведующая российским детсадом подала иск о клевете
Фото из открытых источников

В Ставропольском крае заведующая детсада, уволенная за поддержку Украины, обратилась в местный суд. Об этом сообщает издание «Блокнот Ставрополь».

По словам общественника Алексея Курочкина, работавшего с обращениями местных жителей по поводу заведующей детсада украинки Светланы Шелар, это скандальное дело получило продолжение. Бывшая заведующая детского сада села Донская Балка, что на Ставропольщине, обратилась в полицию с жалобой на клевету от сестры погибшего участника СВО Ларисы Скрипкиной и активиста  Алексея Курочкина. 

При этом на известие о заявлении в полицию отреагировал депутат Госдумы Александр Хинштейн, которого ранее просили посодействовать проведению тщательной всесторонней проверки для «выявлении причастных покрывающих заведующую лиц»

«Не унимается вражина!» — написал он в своем телеграм-канале.

Напомним, на прошлой неделе жители Донской Балки пожаловались на странное поведение Светланы Шелар. По их словам, заведующая детсадом позволяла себе сомнительно высказываться по поводу СВО, в том числе и касательно погибшего на фронте брата одной из сельчанок. Забившие тревогу родители детсадовцев начали обращаться в СМИ и правоохранительные органы. Светлана Шелар уволилась по собственному желанию, а правоохранители не нашли оснований для возбуждения дела об административном правонарушении. 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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