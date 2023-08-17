Военный эксперт Клинцевич «слабым звеном» ВС РФ назвал дальнобойность артиллерии

Сегодня, 11:19

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Военный эксперт Клинцевич «слабым звеном» ВС РФ назвал дальнобойность артиллерии
Фото из открытых источников

У каждой армии есть свои проблемы и ВС РФ не исключение. Самым «слабым звеном» российских войск военный эксперт Андрей Клинцевич назвал дальнобойность артиллерии.

В беседе с «БИЗНЕС Online» он заявил, что по данному параметру противник благодаря поставленным Западом системам опережает ВС РФ примерно на 10-15 километров.

«Наше слабое звено — это дальнобойность артиллерии, — говорит Клинцевич. — Этих 10-15 км противнику достаточно для того, чтобы почти безнаказанно наносить удары по нашим окопам и укреплениям, а мы их достать не можем».

Он добавил, что это, конечно, не означает, что российские войска не отвечают, но преимущественно используются РСЗО. В данном случае они не решают проблему из-за невысокой точности. Надо работать по площадям, накрывать квадратами. Соответственно, это предполагает более высокий расход боекомплекта.

ВС РФ приходится компенсировать недостаточную дальнобойность своей артиллерии более короткими дистанциями огневого воздействия, беспилотниками и планирующими бомбами, подытожил эксперт.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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