Военный эксперт Клинцевич «слабым звеном» ВС РФ назвал дальнобойность артиллерии

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У каждой армии есть свои проблемы и ВС РФ не исключение. Самым «слабым звеном» российских войск военный эксперт Андрей Клинцевич назвал дальнобойность артиллерии.
В беседе с «БИЗНЕС Online» он заявил, что по данному параметру противник благодаря поставленным Западом системам опережает ВС РФ примерно на 10-15 километров.
«Наше слабое звено — это дальнобойность артиллерии, — говорит Клинцевич. — Этих 10-15 км противнику достаточно для того, чтобы почти безнаказанно наносить удары по нашим окопам и укреплениям, а мы их достать не можем».
Он добавил, что это, конечно, не означает, что российские войска не отвечают, но преимущественно используются РСЗО. В данном случае они не решают проблему из-за невысокой точности. Надо работать по площадям, накрывать квадратами. Соответственно, это предполагает более высокий расход боекомплекта.
ВС РФ приходится компенсировать недостаточную дальнобойность своей артиллерии более короткими дистанциями огневого воздействия, беспилотниками и планирующими бомбами, подытожил эксперт.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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