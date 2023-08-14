Американское издание пишет о планах РФ произвести 6000 БПЛА к 2025 году

Сегодня, 19:09

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Американское издание пишет о планах РФ произвести 6000 БПЛА к 2025 году
Фото из открытых источников

В США сообщили о планах России по беспилотникам. Об этом сообщает издание «Военное обозрение», ссылаясь на The Washington Post.

В американской газете указали, что к 2025 году в РФ планируется изготовить минимум 6 тыс. БПЛА типа иранских «Шахедов». В этом России поможет Иран, который сейчас разворачивает производство своих боевых дронов на территории Татарстана. В то же время до сегодняшнего дня власти России и Ирана отрицали, что используют беспилотники иранского производства «Шахед» в зоне проведение СВО, на что неоднократно указывали украинские военные.

Обозреватели The Washington Post отметили, что при создании БПЛА идут в ход  иностранные компоненты, в том числе и иранские. Если так будет продолжаться и дальше, то Москва может достичь своей цели и сконструирует собственный ударный дрон по типу Shahed-136 и он сможет перелетать на расстояния свыше 1600 км. При этом не исключено, что Россия по числу выпускаемых дронов превзойдет Иран.

Сейчас, как утверждает издание, российские специалисты заняты модернизацией качественных характеристик беспилотника и повышением его возможностей участвовать в массированных атаках. 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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