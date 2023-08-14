После гибели двоих сыновей на СВО РФ мать добилась возвращения третьего

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Мать добилась возвращения с СВО третьего сына после гибели двух его братьев. Об этом сообщает издание «Московский комсомолец».
С сентября 2022 года из многодетной семьи Дзюбенко из села Сторожевские Хутора Липецкой области отравились на фронт сразу три сына — им вручили повестки. На сегодняшний день два из них — Евгений и Михаил — уже погибли, и убитая горем мать предпринимала всяческие попытки вернуть живым хотя бы последнего сына. При этом, когда под Артемовском был убит Евгений, сражавшийся в ЧВК «Вагнер», женщина уже обращалась к властям с просьбами о возвращении домой живых сыновей, однако тогда попытки оказались безрезультатными.
На этот раз младший сын — Дмитрий — приезжал на малую родину в короткий отпуск, чтобы похоронить брата Михаила. Оба младших брата служили в одном отряде и были водителями БМП. Михаил умирал на руках у Дмитрия после того, как в его блиндаж попал снаряд. Солдат тяжело перенес смерть брата, с которым они были очень близки, и он находился в таком состоянии, что по решению Врачебно-консультационной комиссии (ВКК) ему дали еще 20 дней на реабилитацию и продлили больничный. В свой танковый полк он должен был явиться 25 августа.
Мать парней через соцсети обратилась с просьбой о помощи, чтобы знающие люди помогли ей правильно составить письма в различные инстанции, чтобы сын остался дома. Чуть позже к делу подключились общественники и юристы. Электронные обращения матери дошли до областной администрации, Администрации президента, Минобороны и военной прокуратуры. И вот на днях Минобороны прислало приказ о переводе Дмитрия из зоны СВО в танковую воинскую часть в Мулино, что в Нижегородской области.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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