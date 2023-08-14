В Красноярске мужчина получил 10 лет колонии за поджог военкомата

Парню, поджегшему в Красноярске военкомат, дали 10 лет тюрьмы. Об этом сообщается в телеграм-канале «Зона солидарности».

23-летний житель Красноярска Андрей Петраускас в ночь на 3 октября прошлого года совершил попытку поджога здания военного комиссариата Советского и Центрального районов краевой столицы. Для этого он проник на территорию военкомата и бросил в него две бутылки с зажигательной смесью. Особого ущерба его действия не нанесли — пострадал от огня только стеклопакет на первом этаже здания. Охранники военкомата успели потушить пожар.

Поисками поджигателя занялись сотрудники УФСБ России по Красноярскому краю совместно с ГУ МВД России по Красноярскому краю. Они выяснили личность преступника и то, что он сторонник запрещенной в России экстремистской организации «Артподготовка». Петраускас путем поджога военкомата намеревался запугать местное население и склонить его к отказу от поддержки СВО.

В отношении Андрея Петраускаса было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК России «Покушение на совершение террористического акта». Вскоре 1-й Восточный окружной военный суд приговорил его к 10 годам колонии. Парень в содеянном уже раскаялся.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»