Наев: ВСУ повышают боеспособность под Киевом, опасаясь нового наступления РФ

Украинский военачальник не исключил подготовки ВС РФ к наступлению на Киев. Об этом сообщает издание Газета.Ru, ссылаясь на РБК-Украина.

Командующий объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев заявил о непрекращающейся работе для обеспечения повышения обороны Украины и при этом отметил, что не может полностью исключить возможность повторного наступления российской армии на Киев. Правда, на данный момент силами и средствами для этого Россия не располагает.

«Повторное наступление на Киев никто никогда не исключал. Мы понимаем, что враждебные намерения зависят только от решений высшего политического руководства РФ. Так что, учитывая указанное, такая вероятность существует, но по состоянию на данный момент она не подкреплена силами и средствами», — заявил Наев.

Он добавил, что к работе по повышению боеготовности ВСУ на киевском направлении привлекаются в том числе и представители областных военных администраций. А украинская разведка занимается мониторингом ситуации, своевременно информируя руководство украинской армии и командующих группировок.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»