Эксперт Кнутов заявил, что ВСУ оснащают советские ракеты С-200 системами GPS

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Стало известно, чем в Украине оснащаются ракеты С-200. Об этом сообщает издание «Взгляд».
По мнению военного эксперта, директора Музея войск ПВО, полковника в отставке Юрия Кнутова, украинцы совместно с американскими или британскими специалистами модернизируют советские ракеты С-200. Для этого они внедряют в них систему GPS, повышая таким образом ее точность в поражении цели. Именно такую ударную ракету перехватили силы российских ПВО, когда Киев в очередной раз попытался атаковать Керченский мост.
«По-видимому, украинцы вместе с американцами или британцами переделали ракету С-200 с таким расчетом, чтобы вблизи поражаемого объекта на ней включалась система GPS… По системе GPS ракета точнее наводится на тот объект, который надо уничтожить», – рассказал эксперт.
Он добавил, что эта советская ракета благодаря своему металлическому корпусу хорошо заметна радарам. В то же время при ее поражении есть свои сложности. Так, обычно для ее уничтожения используют осколочно-фугасную ракету, что не является эффективным.
«В результате поражения в ракете пробивается большое количество отверстий, но при этом внешне корпус остается целым и С-200 может продолжить полет и поразить наземный объект, как это было в Таганроге», — отметил Кнутов.
100% уничтожение ракеты, по словам эксперта, в этом случае гарантировало бы использование российских систем типа С-350 «Витязь» — их ракеты-перехватчики действуют по принципу «пуля в пулю» и гарантированно уничтожают ракету С-200.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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