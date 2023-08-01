План Б: военный эксперт РФ заявил, как изменится стратегия Запада на Украине

Эксперт прокомментировал новую стратегию Запада по Украине. Об этом сообщают «Известия».

За более чем два месяца с начала украинского контрнаступления ВСУ не удалось добиться каких-либо весомых результатов. По мнению военного эксперта Владислава Шурыгина, западным партнерам Украины уже стало ясно, что успехов ждать не стоит, поэтому там решили перейти к плану Б, цель которого — истощить Россию.

«Они начали переходить к плану Б. Он должен повторить исход Первой мировой войны, когда Россия была истощена и в стране наступил политический кризис», — уверен эксперт.

Чтобы план Б сработал, коллективный Запад должен максимально напрячь свой военно-промышленный комплекс, чтобы превзойти в этом плане Россию. В то же время эксперт подчеркнул, что российской армии необходимо наступать самой и уже сейчас готовить новые обученные кадры.

«Вооруженное противостояние обороной не выигрывается. Оборона нужна для того, чтобы подготовить новые вооруженные силы, которые должны начать показывать другой уровень боевых действий», — заключил эксперт.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»